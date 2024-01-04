عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستقبل وطن يكرم القيادات الحزبية لجهودهم خلال الانتخابات الرئاسية

مستقبل وطن يكرم الكوادر
مستقبل وطن يكرم الكوادر الحزبيه

نظم حزب مستقبل وطن " أمانة جنوب سيناء"، احتفالية كبرى بمدينة شرم الشيخ لتكريم قيادات الحزب، والكوادر الحزبية، ومسئولي التنظيم بالحزب، لجهودهم خلال فترة الانتخابات الرئاسية.


وذلك بحضور اللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام المحافظة، وجيفارا الحافي، أمين عام الحزب بجنوب سيناء وعضو مجلس الشورى، وياسر عرفات، نائب أمين الحزب بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب، وعددا كبيرا من القيادات الحزب.

وقال جيفارا الحافي، أمين عام الحزب بجنوب سيناء، إن أهالي جنوب سيناء قاموا بتمثيل مشرف خلال الانتخابات الرئاسية، وأمانات الحزب بمدن المحافظة، نجحوا في الحشد أمام اللجان الانتخابية.
 

ومن جانبه، قال ياسر عرفات، نائب أمين الحزب بالمحافظة،  إن الجهاز التنفيذي، ومشايخ وعواقل القبائل البدوية، وقيادات وأعضاء الحزب، قاموا بمجهود ضخم خلال 35فقط لحث المواطن السيناوي على المشاركة الإيجابية في الانتخابات، وهذا بدورة  جعل محافظة جنوب سيناء من أكثر المحافظات المصرية التي حققت نسبة مشاركة ونزول للتصويت في اللجان الانتخابية.


وأكد أن أمانة الحزب بالمحافظة تمتلك عدد 4 آلاف مسئول تنظيمي على مستوى كافة المدن.
وفي النهاية  جرى تكريم العديد من القيادات الحزبية، والتنفيذية بالمحافظة، والإعلاميين والصحفيين من مراسلي الصحف والمواقع الإلكترونية.

مستقبل وطن يكرم

IMG-20240104-WA0122
IMG-20240104-WA0122
IMG-20240104-WA0119
IMG-20240104-WA0119
IMG-20240104-WA0109(4)
IMG-20240104-WA0109(4)
جنوب سيناء مستقبل وطن الكوادر الحزبية جيفارا الجافى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيه تعويم ولا لا؟!| صندوق النقد الدولي يزف بشرى سارة للشعب المصري.. تفاصيل

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

لاعب الاتحاد السكندري على رادار الأهلي.. وصفقة جديدة من فيوتشر

بنكا مصر والأهلي يطرحان شهادتي ادخار جديدة بأعلى عائد.. تفاصيل

الأهلي يوجه رسالة تحذيرية لإمام عاشور

قالوا شريكها زعيم عصابة.. حقيقة تورط أميرة الذهب في تجارة الأسلحة والمخدرات

المحاسب مات .. تطور صادم في إطلاق الرصاص بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

حسم الأمر.. شوبير: بيراميدز يخطف لاعب الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

ترشيحاتنا

مستشار وزير التموين: اللي معاه فلوس يشتري ذهب

أدعية يوم الجمعة المستجابة للرزق والمريض والموتى.. لا تغفلها في ساعات الإجابة

5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الياباني في مصر .. بهذه الأسعار

صفقات الأهلي الجديدة بأوامر كولر.. العثور على خليفة عبدالمنعم وتحصين نجم الفريق

وزير دفاع الاحتلال يحدد خطة ما بعد الحرب.. ويؤكد: حماس لن تحكم غزة

لبدء تنفيذ مشروع مترو أبوقير.. بيان عاجل من النقل لسكان الإسكندرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بأحدث ظهور

للأسف .. منشور جديد من هاني النظر بسبب إصابته بالسرطان

فستان جلد.. لاميتا فرنجية تستعرض إنوثتها من أمام سيارتها

بتوب قصير وبنطلون ضيق.. إلهام شاهين تكشف سر رشاقتها بإطلالة مثيرة

فيديو

يصيب الأطفال وينتقل بالرذاذ.. مرض الجديري المائي المنتشر بين طلاب المدارس

المنتخبات الوطنية تستعد لأولمبياد باريس 2024.. فيديو وصور

عائد شهرى 22.5٪.. طرح شهادات الـ 25٪.. تفاصيل

قفزوا من البلكونة.. تفاصيل مؤلمة في حادث سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ