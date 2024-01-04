مستقبل وطن يكرم القيادات الحزبية لجهودهم خلال الانتخابات الرئاسية

نظم حزب مستقبل وطن " أمانة جنوب سيناء"، احتفالية كبرى بمدينة شرم الشيخ لتكريم قيادات الحزب، والكوادر الحزبية، ومسئولي التنظيم بالحزب، لجهودهم خلال فترة الانتخابات الرئاسية.



وذلك بحضور اللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام المحافظة، وجيفارا الحافي، أمين عام الحزب بجنوب سيناء وعضو مجلس الشورى، وياسر عرفات، نائب أمين الحزب بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب، وعددا كبيرا من القيادات الحزب.



وقال جيفارا الحافي، أمين عام الحزب بجنوب سيناء، إن أهالي جنوب سيناء قاموا بتمثيل مشرف خلال الانتخابات الرئاسية، وأمانات الحزب بمدن المحافظة، نجحوا في الحشد أمام اللجان الانتخابية.



ومن جانبه، قال ياسر عرفات، نائب أمين الحزب بالمحافظة، إن الجهاز التنفيذي، ومشايخ وعواقل القبائل البدوية، وقيادات وأعضاء الحزب، قاموا بمجهود ضخم خلال 35فقط لحث المواطن السيناوي على المشاركة الإيجابية في الانتخابات، وهذا بدورة جعل محافظة جنوب سيناء من أكثر المحافظات المصرية التي حققت نسبة مشاركة ونزول للتصويت في اللجان الانتخابية.



وأكد أن أمانة الحزب بالمحافظة تمتلك عدد 4 آلاف مسئول تنظيمي على مستوى كافة المدن.

وفي النهاية جرى تكريم العديد من القيادات الحزبية، والتنفيذية بالمحافظة، والإعلاميين والصحفيين من مراسلي الصحف والمواقع الإلكترونية.

مستقبل وطن يكرم

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