حجر الكوارتز.. أحلى هدية من أرض "التجلي" بسانت كاترين |شاهد

يقبل السياح بسانت كاترين علي شراء حجر الكوارتز بأشكاله المتنوعة كتذكار من أرض التجلي المدينة المقدسة سانت كاترين والوادي المقدس طوي الذي تجلي عليها الله للنبي موسى.

يستخرج حجر الكوارتز من جبال سانت كاترين عن طريق المحاجر والحفر في تلك الجبال حيث إن جبال سانت كاترين مليئة بالاحجار الكريمة والكوارتز من بينها حجر يوجد بداخلها ما يشبه شجرة العليقة المباركة .

يقول صالح عوض من شباب قبيلة الجبالية المهتمين بالطبيعة إنه يستخرج حجر الكوارتز من جبال سانت كاترين ويسخن ويطرق ليفتح فيظهر بداخله مادة مثل الكرستال المضئ مشيرا إلي حجر الكوارتز من كنوز سانت كاترين مشيرا إلي إن يقبل السياح علي شراء حجر الكوارتز وياخذونه معهم لبلادهم كتذكار من جبل التجلي والمدينة المقدسة سانت كاترين .

وأضاف الشيخ حميد ابو غلبة من مشايخ قبيلة الجبالية ان سانت كاترين مليئة بالاحجار الكريمة وكذلك الصخور الجرانيت العملاقة واشهر صخرة عيون موسي في وادي الاربعين واوضح ان للصخور بسانت كاترين أشكال جمالية علاوة على الاحجار الكريمة الاخري الموجودة بالجبال .

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