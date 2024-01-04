خبير مناخي: فترات باردة قادمة متوقعة على مصر بداية من 10 يناير..فيديو

قال عمر الدجاني، خبير مناخي في مركز طقس العرب، إن التغيرات المناخية ليست السبب وراء عدم الإحساس ببرودة الشتاء.

وأضاف عمر الدجاني، خبير مناخي في مركز طقس العرب، خلال مداخلة ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "هناك تذبذب بين الموسم والآخر خاصة في منطقة الشرق الأوسط"، موضحا: "هناك بعض فصول الشتاء التي أتت دافئة وبعض فصول الخريف التي كانت باردة بشكل غير طبيعي".

وأشار عمر الدجاني، خبير مناخي في مركز طقس العرب،: "التغير المناخي يكون في نمط معين يحدث بشكل دائم، ولا يكون في شيء مثل عدم الإحساس ببرودة الشتاء"، مضيفا: "التغيرات المناحية لا تؤثر على فصول العام".

وأوضح عمر الدجاني، خبير مناخي في مركز طقس العرب،: "فصل الشتاء الحالي مازال في بدايته وهناك فترات باردة قادمة متوقعة على مصر بداية من 10 حتى يوم 14 من الشهر الجاري، وهناك تجدد لنشاط في فصل الشتاء وسنلاحظ عودة الأمطار".