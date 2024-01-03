نوع خضار شهير يحميك من الإمساك في الشتاء

تعد الطماطم علاجا فعالا وآمنا لمشكلة الإمساك التي يعانى عدد كبير من الأشخاص منها خلال فصل الشتاء .

ووفقا لما جاء في موقع هيلث تلعب الطماطم دورا كبيرا في الوقاية من الإمساك وعلاجه خاصة أنها غنية بالماء



يمكن أن يؤدي عدم كفاية السوائل والألياف إلى حدوث الإمساك وتوفر الطماطم كلا العناصر الغذائية، حيث تحتوي حبة طماطم كاملة على أكثر من أربع أونصات من السوائل وجرام ونصف من الألياف.

من المعروف أن المحتوى المائي والألياف الغذائية الموجودة في الطماطم تدعم الترطيب وحركة الأمعاء الصحية و تعتبر الطماطم مصدرًا مهمًا للألياف الغذائية القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان.

الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الطماطم و تحتفظ بالماء لتكوين نسيج يشبه الهلام أثناء عملية الهضم بينما تضيف الألياف غير القابلة للذوبان كميات كبيرة إلى البراز .

كل من هذه التغييرات تشكل نفايات يسهل مرورها وعلى وجه التحديد، فإن ألياف السليلوز والهيميسيلولوز والبكتين الموجودة في الطماطم مقاومة لعملية الهضم في الأمعاء الغليظة وتساعد في تكوين البراز الصحي.