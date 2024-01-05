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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تحليل مخدرات وموافقة أمنية لاختيار رؤساء ووكلاء لجان امتحانات الثانوية العامة 2024

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلزام كافة المرشحين للعمل كرؤساء و وكلاء لجان النظام والمراقبة في امتحانات الثانوية العامة 2024 ، بتقديم تحليل مخدرات ضمن الأوراق المطلوبة للترشح للعمل في منظومة امتحانات الثانوية العامة 2024 .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جميع المشاركين في العمل كرؤساء و و وكلاء لجان النظام والمراقبة في امتحانات الثانوية العامة 2024 ، لن يتسلموا عملهم في منظومة امتحانات الثانوية العامة 2024 إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من الجهات الأمنية والرقابية في الدولة .

قرار رسمي منشور على موقع وزارة التربية والتعليم 

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقد امتحانات الثانوية العامة 2024 للدور الأول اعتباراً من يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024.

 

أما امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثانى، فمن المقرر أن تُعقد اعتباراً من يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024.


الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2024 

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الفئات المسموح لها بدخول الامتحان:

- يسمح للفئات الآتية بالتقدم لامتحان الثانوية العامة للعام الحالى، الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوى في العام الدراسي 2023/2024 المنقولين من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه ( العلمية - الأدبية ) بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة أو الرياضية والتي تشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها ويشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة لمعاملته كطالب منتظم .

- الطلاب الراسبون عام 2023 بالصف الثالث الثانوى لأول مرة يقوموا بتسجيل بيانتهم ( استمارة الكترونية جديدة ) لأداء الامتحان فيما رسبوا فيه أو تغيبوا عنه وذلك لعام دراسي واحد كطلاب منتظمين.

- الطلاب الناجحون بالصف الثانى الثانوى بالعام الدراسي 2012,2013 بداية تطبيق النظام الحديث وما بعده داخل جمهورية مصر العربية أو من دول عربية وتم مناظرة الشهادات الحاصلين عليها ولم يتقدموا أو تقدموا لامتحان الصف الثالث الثانوى ) على نظام المنازل ( ولم يستنفدوا عدد مرات التقدم المسموح بها قانونا ، فعليهم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة لبحث حالتهم عن الأعوام التي لم يتقدموا فيها للامتحان وتقوم اللجنة بتسجيل الاستمارة الالكترونية للطالب بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقيتهم في التقدم .

- الطلاب الذين قاموا بتسجيل استمارة الكترونية للتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وتغيبوا عن أداء الامتحان في جميع المواد بدون عذر مقبول لا يحتسب لهم هذا العام ضمن عدد مرات التقدم المسموح بها قانوناً ولكن يحتسب ضمن الأعوام المقرر فيها تقدم الطالب من داخل المدرسة مرتين كطالب منتظم و في حالة إعفاء الطالب من الانتظام في الدراسة ( إسقاط القيد ) - بعد ثبوت العذر القهري وفقاً لأحكام القرار الوزارى رقم ( ۲۳۷ ) لسنة ٢٠٠٤ بشأن تنظيم قبول أعذار غياب طلاب التعليم الثانوي العام وتعديلاته - لا يحتسب هذا العام ضمن أعوام التقدم المسموح بها قانونا وكذلك لا يحتسب هذا العام كعام قيد للطالب بالمدرسة ويعامل معاملة الطالب المنتظم طالما ظل العذر قائما .

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