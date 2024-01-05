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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال اجتماع بحملة الماجستير والدكتوراه..مدير تعليم الإسكندرية يبحث تطوير المنظومة

اجتماع بمديرية التربية
اجتماع بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية

عقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم اجتماعًـا، أمس الخميس، وبحضور إسلام الليثي مسئول وحدة التواصل والدعم للمعلمين بالمديرية مع مسئولي وحدة التواصل ودعم للمعلمين بالإدارات التعليمية التسع والمتميزين من مديري المدارس والوكلاء والمعلمين لتأهيل الكوادر التعليمية وتطوير منظومة التعليم بمدارس المحافظة.

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وأشار أبوزيد، في بيان صحفي،  إلى لقائه مع حملة الماجيستير والدكتوراة لاستثمار طاقاتهم وضخ دماء جديدة بكوادر الإسكندرية وصناعة صف ثان وصف ثالث من القيادات الشابة، وتخصيص جانب بمكتبة المديرية للرسائل العلمية بمختلف تخصصاتها للعاملين بالتربية والتعليم.

وأكّد مدير المديرية أنَّ أهم اختصاصات الوحدة هي التواصل مع جميع المعلمين بالإدارات التعليمية لتلقي أية شكاوى خاصة بهم ، ودراسة وبحث هذه الشكاوى بهدف حلها وإزالة المعوقات والصعوبات التى تواجه المعلمين، وكذلك دراسة وبحث أية مقترحات مقدمة من المعلمين لدعم العملية التعليمية والاستفادة منها فى تطوير منظومة التعليم .

يأتي هذا في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحمد الشريف محافظ الاسكندرية بزيادة الاهتمام بأنشطة تفعيل وحدة التواصل ودعم المعلمين.

الاسكندرية التربية والتعليم عربي ابوزيد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي

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