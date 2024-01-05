خريطة زمنية.. موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2024 بالجامعات الحكومية والاهلية والخاصة

مع اقتراب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024 بالجامعات ، يبحث الطلاب عن موعد إجازة نصف العام وبدء الفصل الدراسي الثاني 2024.





ونقدم الخريطة الكاملة للعام الجامعى ومنها موعد بدء إجازة الفصل الدراسي الأول ،وبداية الفصل الدراسي الثاني .



وكشفت الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد 2023 /2024 ، مواعيد انطلاق الدراسة وامتحانات الفصل الدراسى الأول ومواعيد الإجازة حيث بدأ العام الدراسى 30 سبتمبر وينتهى فى يونية 2024 باتمام امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى وفقا لطبيعة الدراسة فى كل كلية.







ويبدأ العام الجامعى السبت 30 سبتمبر 2023 تستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى الدرسة فى الخميس 25 يناير 2024 وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024 وتنتهى الخميس 8 فبراير 2024 ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024 وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024 تجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.



وترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس الجامعات الأهلية، بحضور الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبدالوهاب عزت القائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الخاصة، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وقدم الدكتور أيمن عاشور التهنئة للمجلس بمُناسبة العام الميلادي الجديد، موجهًا الشكر لكافة أعضاء مجلس الجامعات الأهلية على جُهودهم خلال الفترة الماضية، كما قدم المجلس التهنئة للدكتور عبدالوهاب عزت لتعيينه قائمًا بأعمال أمين مجلس الجامعات الخاصة، موجهًا الشكر للدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة السابق على ما قدمه خلال الفترة السابقة.

واستعرض الوزير منظومة الجامعات الأهلية داخل جمهورية مصر العربية مشيرًا إلى أنه تم إنشاء 20 جامعة أهلية، بدأت الدراسة في 4 جامعات أهلية دولية (الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، الجلالة، المنصور الجديدة الأهلية)، ثم بدأت الدراسة في 12 جامعة أهلية مُنبثقة عن الجامعات الحكومية، خلال العام الدراسي 2022/2023، وهي: (بنها الأهلية، حلوان الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، الإسكندرية الأهلية، أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بني سويف الأهلية، الزقازيق الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية)، بالإضافة إلى وجود 4 جامعات أهلية وهي: (النيل الأهلية، الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، جامعة مصر للمعلوماتية).