عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أول جمعة في العام الجديد.. بث مباشر من رحاب مسجد الإمام الحسين

الحسين يستقبل أول
الحسين يستقبل أول جمعة في العام الجديد

ينقل التليفزيون المصري شعائر أول جمعة في العام الجديد، من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، حيث تبدأ شعائر أول جمعة في العام الجديد بتلاوة للقارئ الشيخ أحمد نعينع، وخطيبا الدكتور مصطفى عبدالسلام إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين.

الحسين يستقبل أول جمعة في العام الجديد

وحددت وزارة الأوقاف عنوان خطبة الجمعة اليوم، أول جمعة في العام الجديد، "الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل"، ويحتوي يوم الجمعة على العديد من السنن المستحبة للرجال ومن بعض السنن المستحبة للرجال التي تتعلق بيوم الجمعة الاستيقاظ مبكراً والاستعداد للذهاب إلى المسجد، و الذهاب إلى المسجد مبكراً ، والاحتفاظ بمكان جيد في المسجد حيث يرى الإمام والخطيب من خلاله، كما أن من سنن يوم الجمعة للرجال الاستحمام والغسل قبل الخروج لصلاة الجمعة.

ومن سنن يوم الجمعة للرجال أن يرتدي المسلم أفضل اللباس والأنظف ، وينصح بالتطيب واستعمال العطور يوم الجمعة، خاصةً إذا كان المسجد يحضره فيه الكثير من الناس، والحضور إلى المسجد مبكرًا وأداء ركعتين تحية المسجد، والاستماع إلى خطبة الجمعة بتأني وترك التحدث واللعب أثناءها.

ويستحب أيضا قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين والدعاء في آخر ساعة من يوم الجمعة، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه".

لا تخيبني وأنا أرجوك.. أفضل دعاء في يوم الجمعة حتى غروب الشمس

سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها.. احرص على قراءة العاصمة من الدجال

أول جمعة في العام الجديد .. أقل ما تدرك به 

تقول دار الإفتاء إن التبكير إلى الجمعة فضله عميم، والتأخر عنها من غير عذرٍ إثمُه عظيم، ومَن لم يدرك الجمعة وجب عليه أن يصلها ظهرًا أربع ركعاتٍ باتفاق الفقهاء، وأقل ما يتحقق به إدراكها مختلفٌ فيه، فالجمهور على أنه لا يكون مدركًا للجمعة إلا بإدراك ركعةٍ منها، والإمام أبو حنيفة وصاحِبُه الإمام أبو يوسف ذهبا إلى تحقق إدراك الجمعة بإدراك أدنى جزء منها مع الإمام كالتشهد أو سجود السهو، كما سبق بيانه.

وأوضحت أن إتمام الرجلِ المذكور الجمعة ركعتين مع كونه لم يُدرك مع الإمام فيها سوى السجدتين والتشهد -موافقٌ لمذهبِ الحنفيَّةِ، وصلاته على هذا النحو صحيحةٌ شرعًا، مع التأكيد على أن الأَولَى للمصلِّي في مثل هذه الحالة أن يُتمَّ الصلاةَ أربعَ ركعاتٍ؛ خروجًا مِن خلاف جمهور الفقهاءِ، واحتياطًا في العبادة.

قد أجمع الفقهاءُ على أنَّ الذي لم يدرك الجمعة مع الإمام فإنه يُصلِّيها كالظهر أربع ركعات، كما في "الإجماع" للإمام ابن المُنْذِر (ص: 40، ط. دار المسلم).

ويتحقق إدراك الجمعة بإدراكِ ركعةٍ منها؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» متفقٌ عليه. وفي رواية أخرجها الإمام ابن خزيمة في "صحيحه"، وصححها الإمام الحاكم في "المستدرك": «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الجمعة رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى».

ومع اتفاقهم على تحقُّقِ إدراك الصلاة بإدراك ركعةٍ منها، إلا أنهم اختلفوا في الذي أدرك صلاة الجمعة مع الإمام لكن بعد الركوع الثاني منها.

أول جمعة في العام الجديد شعائر أول جمعة في العام الجديد مسجد الإمام الحسين الحسين يستقبل أول جمعة في العام الجديد سنن يوم الجمعة للرجال قراءة سورة الكهف يوم الجمعة الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل خطبة الجمعة اليوم عنوان خطبة الجمعة اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الدولي

العلاقة المحرمة والفضيحة.. طبيب ينتهك جسد الفتيات في أوسيم..فيديو

400 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحال الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة تنتظر آيتن عامر بعد تعديها علي زوجها

رضا عبدالعال يفتح النار على جمهور الأهلي | أنا مش محايد

مفاجأة وزارة النقل المصريين .. مترو جديد في هذه المنطقة

تراجع مخزون سد النهضة.. خبير يكشف آخر استعدادات إثيوبيا للتخزين الخامس

أسعار الدواجن والبيض بالتزامن مع عيد الميلاد المجيد

موضوعات متعلقة

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة الأولى من العام الجديد بالحرمين الشريفين

دعاء لفك الكرب فجر الجمعة مستجاب.. أدركه بـ10 من القرآن والسنة

سورة الجمعة مكتوبة كاملة بالتشكيل.. فضلها ومعنى آياتها الـ 11

مجربات لرؤية النبي في المنام.. ردد آية الكرسي وهذه الصيغة قبل الفجر

فتاوى تشغل الأذهان| حكم التهنئة بالعام الميلادي.. وهل يختلف زواج المتعة عن المؤقت؟

النشرة الدينية| أدعية الجمعة المستجابة للرزق.. وروشتة من 7 خطوات لعلاج السرحان في الصلاة

أدعية يوم الجمعة المستجابة للرزق والمريض والموتى.. لا تغفلها في ساعات الإجابة

علاج السرحان في الصلاة .. مفكر إسلامي يكشف عن روشتة تجعلك خاشعا مقبولا

ترشيحاتنا

البنك المركزي: انخفاض تحويلات المصريين بالخارج إلى 4.5 مليار دولار

حذر منها النبي.. 11 خطأ تضيع ثواب صلاة الجمعة يقع فيها بعض المصلين

الجيش الأوكراني يعلق على اتهام أمريكا لروسيا باستخدام صواريخ وأسلحة كورية شمالية

البنك المركزي: 2.4 مليار دولار حصيلة إيرادات قناة السويس خلال 3 أشهر

البنك المركزي يعلن ارتفاع إيرادات السياحة في مصر إلى 4.5 مليار دولار

أول جمعة في العام الجديد.. بث مباشر من رحاب مسجد الإمام الحسين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراضه خطيرة| مرض منتشر بين طلاب المدارس.. تعرف عليه

فستان قصير| شمس الكويتية تثير الجدل بهذه الإطلالة

برج الحوت.. خبيرة تكشف مفاجآت عن توقعات 2024

ميرهان حسين بإطلالات ملفتة وجريئة في صيف 2023

فيديو

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لحظة وقوع زازال .. لن تتوقع أين

أحمد العوضي: اجتهدت عشان "الإسكندراني" وكانت فرصة إني أقدم أول بطولة ليا

عصام السقا: وافقت على "الإسكندراني" من غير تفكير وربنا دايما بيجبر بخاطري

يصيب الأطفال وينتقل بالرذاذ.. مرض الجديري المائي المنتشر بين طلاب المدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

اﻟﻤﺰﻳﺪ