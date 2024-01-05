فيضان أنهار بريطانيا والحكومة تطلق مئات التحذيرات| شاهد

غمرت المياه الأنهار الرئيسية في جميع أنحاء بريطانيا، اليوم الجمعة، بعد هطول أمطار غزيرة، حيث أصدرت الحكومة أكثر من 300 تحذير من الفيضانات.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أعلن مشغلو السفر عن اضطراب خطير و هناك حوالي 1000 منزل يعانون من الأضرار حتى الآن.

وتسببت سلسلة العواصف في الأسابيع الأخيرة في هطول الأمطار المطول الذي بدأ يوم الخميس على أرض مشبعة وسرعان ما تسبب في فيضان الأنهار والقنوات المائية المغمورة بالفعل على ضفافها في جميع أنحاء إنجلترا وويلز.

كما تسببت العواصف أيضا في فيضانات في أجزاء أخرى من أوروبا في الأيام الأخيرة. فقد غمرت المياه نهر ترينت في وسط إنجلترا، مما دفع السلطة المحلية إلى إعلان حادث كبير.

وقالت خدمة الإطفاء في لندن إنها تمكنت من انقاذ حوالي 50 شخصا ومرافقتهم إلى بر الأمان في وقت متأخر من يوم الخميس بعد أن فاضت إحدى قنوات نهر التايمز، شرق العاصمة، وغرق قارب احتفالي.

وقالت كارولين دوغلاس، المديرة المسؤولة عن إدارة الفيضانات في وكالة البيئة، لبي بي سي: "لقد استيقظنا، كما سيرى الكثير من الناس، على وضع رطب للغاية في جميع أنحاء البلاد".

وأشارت دوجلاس إلى أن حوالي 1000 منزل قد غمرتها المياه حتى الآن.

وقالت شركة Great Western للسكك الحديدية إن خطوطها في ثلاثة أجزاء من جنوب البلاد مغلقة. كما تم إغلاق الطرق في المناطق الأكثر تضررا.

وكان من المتوقع هطول المزيد من الأمطار اليوم، الجمعة، وإن لم يكن بنفس الكثافة التي شوهدت خلال الليلة الماضية، مع توقع أن يتبع ذلك طقس أكثر جفافا.