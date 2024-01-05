استثماري الحقيقي بالدنيا.. أحمد السقا في أحدث ظهور له

شارك الفنان أحمد السقا صوره جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر أحمد السقا، برفقة أسرته وعلق قائلًا: "ياسين وحمزة ونادية.. استثماري الحقيقي في الدنيا، ربنا يحفظهم ويحفظ أولادكم جميعا".





مسلسل "جولة أخيرة" بطولة أحمد السقا ويشارك في بطولته أشرف عبدالباقي، أسماء أبو اليزيد، رشدي الشامي، على صبحي وضيفا الشرف أحمد فهمي وحنان مطاوع، والعمل مكون من 9 حلقات وتأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبيوإخراج مريم أحمدي، ويتكون العمل من 9 حلقات فقط.

ويفتح أحمد السقا سوقاً جديداً للأعمال الفنية المصرية والعربية من خلال نافذة عرض عالمية مثل أمازون لم تكن متواجدة في السوق المصري والعربي خلال السنوات الماضية، ومع عرض مسلسل "جولة أخيرة" على المنصة سيكون هناك مجالاً لعرض أعمال لنجوم مصريين وعرب خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن أحمد السقا يخوص دراما رمضان المقبل 2024 بمسلسل "العتاولة" ويشارك معه في البطولة طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، نهى عابدين، هدى الأتربي، حنان يوسف، مؤمن نور، مريم الجندي، أحمد كشك، ساميمغاوري، وعدد كبير من الفنانين، إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف هشام هلال.