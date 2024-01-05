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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 17 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل بالوادي الجديد

اسعاف
اسعاف

أصيب 17 شخصًا بينهم 6 أطفال، في حادث مروري، بنطاق مركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن بالوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي وتبين انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بطريق " الداخلة – الفرافرة " بالقرب من قرية " أبو منقار ".

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أسفر الحادث عن إصابة كل من محمود ابراهيم منصور، 43 سنة، إسلام احمد الغرباوي 23 سنة، محمد محمود إبراهيم ،20 سنة،  وجرى تحويله الى مستشفى أسيوط الجامعي،  جلال محمد جلال، 19 سنة،  عمر محمد أحمد ، 13 سنة،   يوسف ثابت محمد، 10 سنوات أعوام، خالد محمد أحمد، 18 سنة، يسري محمود ثابت ، 28عامًا، كريم شوقي محمد، 13 سنة، معتز فريد شوقي، 12 سنة، محمود عبد العظيم، 17 سنة، يوسف محمود ابراهيم ، 13 سنة، محروس جابر محمد، 19 سنة، عبد الواحد سعدى القط ، 36 سنة، مصطفى أحمد محمود، 22 سنة، على محمود ثابت، 14 سنة، عبد الراضي عبد الرحيم محمد، 40 سنة، وجرى تحويله إلى  مستشفى أسيوط الجامعي وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث مروري محافظة الوادى الجديد سيارات الإسعاف مستشفى الفرافرة المركزي

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