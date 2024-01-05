زراعة الوادي الجديد: مبادرة ازرع تستهدف توفير تقاوي القمح بتخفيضات 50%

قال الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الوادي الجديد، إنّ مبادرة ازرع التي تستهدف توفير التقاوي لمحصول القمح بتخفيضات 50% أكثر من ممتازة، وبعدم الكنيسة الإنجيلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مشددًا على أن ثمةّ إقبالا كبيرا من المزارعين عليها.



وأضاف المرسي في مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى: "وجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتوفير تقاوي المبادرة ووزعناها على مستوى قرى ومراكز قرى الوادي الجديد".



وتابع وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الوادي الجديد: "في العام الماضي زرعنا 436 ألف فدان وأنتجنا أكثر من مليون طن قمح، وتم تنفيذ مبادرة في محافظات أخرى وحققت نجاحا كبيرا، حيث تخفض ثمن التقاوي بنسبة 50%، وتم توزيع التقاوي على كل قرى المحافظة، وننتهي من حصد الكميات التي وُزعت ضمن المبادرة، وحصرنا حوالي 310 ألف فدان خارج المبادرة".

