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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بنفيكا يعلن ضم موهبة سانتوس البرازيلي

صدى البلد

أعلن بنفيكا رسميا، اليوم الجمعة، تعاقده مع المهاجم البرازيلي، ماركوس ليوناردو، حتى عام 2029 قادما من سانتوس.

وفي بيان أُرسل إلى لجنة سوق الأوراق المالية بالبرتغال، في آخر ساعات يوم أمس، الخميس، أكد بنفيكا أنه دفع 18 مليون يورو للنادي البرازيلي، للحصول على جميع حقوق ليوناردو البالغ من العمر 20 عاما، والذي يعد أولى صفقات الفريق في فترة الانتقالات الشتوية.

وجاء في البيان أيضا أن اللاعب وقّع عقدا لمدة 5 مواسم، حتى 30 يونيو 2029، ويتضمن العقد شرطا جزائيا قيمته 150 مليون يورو.

كما ينص الاتفاق على أن يحصل نادي سانتوس، على نسبة 10% من قيمة صفقة بيع اللاعب مستقبلا.

وخلال تصريحات لوسائل إعلام النادي البرتغالي، صرّح ليوناردو بأنه "سعيد للغاية" بانتقاله للفريق.

ووعد بـ"تسجيل الكثير من الأهداف، والمساهمة في الكثير منها، ومساعدة الفريق بأفضل طريقة ممكنة".

ورحل المهاجم الشاب عن سانتوس، بعد موسم واحد كان فيه هداف الفريق برصيد 21 هدفا، 13 منها في بطولة الدوري.

ومع ذلك، لم يكن هذا كافيا لتجنب الهبوط للدرجة الثانية، للمرة الأولى في تاريخ سانتوس.

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