دورة بريسبان للتنس.. البيلاروسية سابالينكا تضرب موعدا مع مواطنتها أزارينكا في نصف النهائي

بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا ، اليوم، الدور نصف النهائي من دورة بريسبان الاسترالية، إحدى دورات الـ 500 نقطة للمحترفات، بفوزها على الروسية داريا كاساتكينا بمجموعتين دون رد وبواقع 6 - 1 و6 - 4.

وضربت سابالينكا موعدا في نصف النهائي، مع مواطنتها المخضرمة فيكتوريا أزارينكا، الفائزة ببطولة استراليا المفتوحة عامي 2012 و2013 والتي تخطت عقبة اللاتفية يلينا اوستابنكو بمجموعتين لواحدة وبواقع 6 - 3 و 3 - 6 و 7 - 5 .

ويلتقي في نصف النهائي الثاني الكازاخستانية ايلينا ريباكينا، الفائزة على الروسية اناستازيا بوتابوفا بالانسحاب بداعي الإصابة، مع التشيكية ليندا نوسكوفا الفائزة على الروسية ميرا اندرييفا بمجموعتين دون رد وبواقع 7 - 5 و6 - 3.

يذكر أن سابالينكا كانت قد تنازلت عن صدارة التصنيف العالمي للاعبات المحترفات، لمصلحة البولندية إيغا شفيونتيك شهر نوفمبر الماضي إثر سقوطها أمام شفيونتيك نفسها في نهائي بطولة "دبليو تي ايه" الختامية.