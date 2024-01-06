اكتشاف كنز مذهل لم يلمسه بشر من قبل.. تفاصيل مذهلة

تم العثور على هياكل عظمية قديمة مدفونة مع مجوهرات من الذهب وأحذية جلدية فاخرة في نقشة رومانية قديمة تم اكتشافها حديثًا في إيطاليا.

أعلن علماء الآثار عن اكتشاف مذهل في مدينة تاركوينيا القديمة، شمال روما، حيث تم العثور على مقبرة رومانية قديمة تحتوي على 67 هيكل عظمي مدفون في 57 قبرًا مزخرفًا. وتشير الاختبارات المبكرة إلى أن هذه المقابر وسكانها يعودون إلى القرون الثانية إلى الرابعة الميلادية.

ووفقا لموقع “arkeonews”، تبدو هذه المقابر مخصصة بلا شك للأثرياء والنخبة الرومانية القوية. وقد تم اكتشاف هذه الهياكل العظمية المحفوظة بحالة جيدة وهي ترتدي مجوهرات من الذهب وأحذية جلدية فاخرة، ويبدو أن تصميم القبور قد تم تصميمه على غرار الهندسة المعمارية لمنازلهم الدنيا.

وقد صرح الأثرياء المشاركون في عملية الحفرية بأنهم وجدوا العديد من الهياكل العظمية لا تزال ترتدي جواربها وأحذيتها الثمينة. ويعتقد الأثرياء أن هؤلاء الأفراد ليسوا من المزارعين المحليين، ولكنهم من أفراد الطبقة الراقية في الأسر الرومانية القادمة من المدن.

العثور على كنز لم يلمسه بشر

وتضمنت الآثار التي تم اكتشافها في المقبرة الرومانية مجوهرات ثمينة، مثل خواتم فضية تحمل عقيقًا وحروفًا منقوشة، وتمائم تحتوي على أحجار كريمة، وعدة قطع من الفخار، وعملات رومانية من قيم مختلفة، وأجسام زجاجية لامعة، وحتى بعض الألبسة المحفوظة.

يعتقد الأثرياء أن السكان القدامى أرادوا إعادة إنشاء مساحات مشابهة لمنازلهم الدنيا استنادًا إلى تنوع الأجسام الجنائزية التي تم العثور عليها بالقرب من البقايا والتصاميم الفخمة والبطانات داخل القبور.

وكانت العديد من القبور تحتوي على بطانات قماشية مزخرفة أو كانت محاطة ومغطاة بالبلاط أو قطع التراكوتا التي تشبه البيوت الصغيرة.

تم العثور على بقايا الهياكل العظميةالمدفونة في قرب سطح الأرض، على عمق يبلغ حوالي 50 سم. وكانت معظم القبور التي تم اكتشافها قبورًا جماعية، ربما تم بناؤها لشخصين على الأقل يشتركون في نفس الصلة العائلية. تم العثور أيضًا على عدة هياكل عظمية ملفوفة معًا.

تم نسبة حالة الحفظ الفريدة للموقع إلى حقيقة أن "كتل الحجر الجيري الضخمة التي تبرز من الأرض تجعل الحرث والزراعة والزراعة الحديثة مستحيلة في المنطقة"، وفقًا لما قاله جيانيني. “لقد بقيت بعيدة عن اللمس لقرون”.

يعتقد السلطات أن هناك المزيد من الكنوز المخفية ستظهر عندما ينتقل حفر الحديقة الشمسية إلى موقع قريب آخر. ولن يكون الموقع الذي تم اكتشاف المقبرة فيه جزءًا من الحديقة الشمسية وسيتم إغلاقه لأسباب أمنية، ولن يكون متاحًا للجمهور.