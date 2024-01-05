أول تعليق من كييف على إعلان واشنطن تقليص الدعم لأوكرانيا

أكد وزير الخارجية الاوكراني دميترو كوليبا، اليوم الجمعة أن تقليص الدعم الأمريكي لأوكرانيا، سيكون في الفترة التي ستكتسب فيها كييف موارد كافية لمواجهة الجيش الروسي.

وأضاف وزير الخارجية الأوكراني في أول تعليق على إعلان وزارة الخارجية الأمريكية أن دعم واشنطن لكييف لن يستمر على مستوى العامين الماضيين أن"الأمر لا يتعلق بالدعم في عام 2024، حيث قالت واشنطن إنه بمجرد أن تقف أوكرانيا بثبات على قدميها، ولديها ما يكفي من الأسلحة والموارد لمواجهة الجيش الروسي، فإن حجم الدعم قد ينخفض"، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الخارجية مات ميلر إن الاستراتيجية الأمريكية لدعم أوكرانيا لا تزال ثابتة، لكن هذا لا يعني، على وجه الخصوص، أنه سيتم تخصيص الدعم العسكري بنفس الكميات كما في الفترة 2022-2023.

ووفقاً لميلر، فإن هدف أمريكا هو مساعدة أوكرانيا في بناء قاعدتها الصناعية العسكرية.