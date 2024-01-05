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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غيابات بالجملة في صفوف المصري قبل لقاء المقاولون بكأس الرابطة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أثبتت الأشعة التشخيصية والفحوصات الطبية التي خضع النيجيري ايزي ايميكا لاعب خط وسط المصري إصابة اللاعب بتمزق جزئي في الرباط الداخلي للركبة وهو الأمر الذي استوجب حقن اللاعب بالبلازما مع خضوعه لبرنامج تأهيلي مكثف يتم معه متابعته بشكل دوري من قبل الدكتور محمود الشحات لتحديد مدى تماثل اللاعب للشفاء وقدرته على الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق 

 

فيما أثبتت الفحوصات الطبية أيضًا إصابة لاعب المصري التونسي فخر الدين بن يوسف بكسر بسيط في عظام اليد اليمنى وهو الأمر الذي استلزم وضع يده في جبيرة طبية لتثبيت الكسر الذي سيغيب معه اللاعب عن تدريبات الفريق  حتى يتماثل للشفاء ، وهو الأمر ذاته للاعب محمد دبش مدافع الفريق الذي تعرض للإصابة بجزع في أربطة الركبة نتيجة اصطدامه بالقائم خلال المران الأخير للفريق قبل مباراة الإسماعيلي.

 

بينما يواصل الياس الجلاصي نجم خط وسط المصري خضوعه لبرنامج علاجي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق وذلك بعد شكوى اللاعب من  شد بالعضلة الضامة قبل مباراة الزمالك التي جرت قبل نحو ثلاثة أسابيع  واستطاع معها الجهاز الطبي للفريق تجهيزه للمشاركة في المباراة ولكن اللاعب عاود الشكوى مرة اخرى قبل مباراة الإسماعيلي وهو الأمر الذي فضل معه الجهاز الفني عدم الدفع به من بداية المباراة حرصا على سلامته.
 

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وعلى صعيد آخر سمح الجهاز الفني للنادى المصري بقيادة الدكتور علي ماهر للثنائي غيلاس جناوي والياس الجلاصي بالسفر لموطنيهما ، حيث يُنهي غيلاس جناوي بعض ارتباطاته المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية ، فيما ينهي الجلاصي بعض ارتباطاته الأسرية التي تستوجب سفره إلى تونس.

فيما أجرى الجهاز الفني اتصالا باللاعب محمود حمادة المنضم إلى قائمة المنتخب الوطني المشارك في بطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بكوت ديفوار للاطمئنان على حالته الفنية كأحد العناصر الأساسية لفريق المصري الذي سيخوض مباراته بالجولة الأولى من دور المجموعات للنسخة الثالثة من بطولة كأس الرابطة أمام نظيره فريق المقاولون العرب وذلك في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

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