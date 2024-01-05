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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تخفيف الأحمال صداع في رأس طلاب التابلت ببورسعيد..والمديرية: لا مجال للخوف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب أولياء أمور وطلاب المرحلة الثانوية فى بورسعيد بحالة من التوتر والقلق بسبب خطة تخفيف أحمال التيار الكهربي فى الفترة الصباحية والتى يتم تنفيذها فى توقيت أداء الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول على التابلت مما قد يتسبب فى فصل التيار الكهربي عنهم وقت الامتحان مشكلة فى النتيجة.

وبدأ أولياء أمور طلاب الصفوف الأولى و الثانية للثانوي العام إطلاق استفسارات و تساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر لمعرفة موقف أبنائهم حال قطه التيار الكهربائي عنهم وقت الامتحان وفصل شبكة النت عن الأجهزة.  

وناشد أولياء أمور طلاب الثانوي فى بورسعيد الأجهزة المعنية بالتدخل لوقف فصل التيار خلال الفترة الصباحية وفق لجداول الامتحانات حتى يتثني أبنائهم من أداء الامتحان فى جو هادئ بعيد عن التوتر .


من جانبها أكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية و التعليم فى بورسعيد أن المديرية اتخذت كل الإجراءات والتدابير التى من شأنها حفظ حقوق الطلاب وادائهم الامتحانات فى جو هادئ.


وقالت وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد، إنه تم مخاطبة شركة توزيع الكهرباء رسميا بمواعيد بدء الامتحانات وتوقيتات انتهاء اليومية بكافة المدارس حتى يتثني للشركة وضع جداول تخفيف الأحمال خارج تلك التوقيتات.  


وشددت وكيل تعليم بورسعيد على أن المديرية اتخذت تدابيرها حال انقطاع التيار الكهربي لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات بالطرق البديلة التى حددتها الوزارة سالفا دون أدنى تأثير على سير الامتحانات .


وأوضحت وكيل تعليم بورسعيد أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية ينبثق منها عدة غرف فرعية بكل إدارة تعليمية غرفة للربط مع المركزية التى يستم ربطها بغرفة عمليات الشبكة الوطنية الموحدة بناء على تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد .

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وشددت الدكتورة هالة عبد السلام أن تعليمات محافظ بورسعيد واضحة لكافة الأجهزة بتوحيد الجهود وتذليل اي عقبات لابناءنا الطلاب خلال فترة الامتحانات لضمان ادائهم الامتحان فى جو نفسي يمكنهم من التفوق .

وطمأنت وكيل تعليم بورسعيد أولياء الأمور على أبنائهم، مؤكدة أن كل طلاب وطالبات بورسعيد أمانة ودور الجميع الحفاظ على تلك الأمانة، متمنية للجميع النجاح والتفوق.

بورسعيد التواصل الإجتماعي فيس بوك التيار الكهربائى امتحانات الفصل الدراسي الأول تعليم بورسعيد طلاب المرحلة الثانوية غرفة عمليات مركزية وكيل وزارة التربية و التعليم وكيل تعليم بورسعيد

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