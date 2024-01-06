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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل الحج والعمرة على نفقة الغير أو بتأشيرة هدية يقلل من الثواب

صدى البلد

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ان " عبر التاريخ الإسلامي كان هناك أشخاصا يتحملون نفقات البعض فى أداء فريضة الحج ومناسك العمرة، وهو عمل عظيم، ومن بين هؤلاء سيدنا عبدالله بن المبارك، الذي كان يتكفل بنفقة الحج والعمرة لبعض المسلمين".

وأضاف عثمان: "هو عمل عظيم لمن يقوم به، ومن يساعد أحد سواء والده او والدته، يكفى إنه يساعد شخص بيروح عمرة".

وتابع أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، أن الصحابة كانوا يحيون سنة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بكثرة محبته، والإقبال على العلم ونشر السنة والدين، قائلا: "الاحتفال بمولد سيدنا النبي يجعل الناس تستشعر جمال سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقديما لم يكن ما يسئ إلى سيدنا النبي من رسومات أو غيره مثلما يحدث الان، وهذا أدعى إننا نحتفل بنعمة مولد سيدنا النبي وعلينا نفرح به".

وتابع أمين الفتوى: "احتفالنا بمولد سيدنا أبلغ رد على أعداء الأمة ومنكرى السنة، ويعلم اولادنا الاقتداء بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم".

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كيفية أداء العمرة عن الغير

 قال الشيخ عبد الله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن من يريد أن يؤدي العمرة عن غيره يشترط أن يكون أداها عن نفسه أولًا.

وأضاف الشيخ عبد الله العجمي، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن سؤال: "هل يجوز عمل عمرة لشخص آخر حى لم يعتمر من قبل؟"، الأصل أن النيابة فى الحج أو فى العمرة جائزة بشرط أن يحج أو يعتمر الإنسان عن نفسه أولًا.

وأشار إلى أنه يجوز أداء العمرة عن الميت، وعن الحي العاجز عن أدائها بنفسه، سواء كانت عمرة فريضة، أو عمرة تطوع.

حكم أداء العمرة عن الميت والحي وتكرارها
وقال الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للإنسان أن يعتمر عن غيره من الأحياء، بشرط أن يكون الغير مريضًا بمرض يجعله عاجزًا عن الاعتمار والذهاب إلى الأراضي المقدسة.

وأضاف «عبد السميع» في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، ردًا على سؤال: “هل يجوز أن أعتمر عن شخص حي؟”، أن العمرة جائزة وكذلك الحج.

الحج والعمرة دار الإفتاء نفقات البعض فى الحج الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى

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