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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء رد الشيء الضائع بسرعة.. داعية ينصح بهذه الكلمات

صدى البلد

ضياع الأشياء من الإنساء شيء طبيعي في حياتنا اليومية،  ولكنها تؤثر بالسلب على البعض،  وقد تصيب الإنسان بشيء من القلق أو الغضب أحيانا،  وهناك دعاء لرد الشيء الضائع فهو كلمات يبحث عنها كثير من المواطنين عبر شبكة البحث جوجل ومن خلال صفحات المؤسسات الدينية ، وكبار العلماء.

وفي هذا الصدد قال الشيخ محمد أبو بكر  الداعية الإسلامي ، وأحد علماء وزارة الأوقاف ، إن هذا الدعاء لا يقتصر على رد الأشياء المادية فقط، وإنما يشمل رد الزوج الضائع من زوجته، أي التي سيطرت عليه امرأة أخرى  أو الأخ المنشق عن أشقائه ، أو الأخت المنشقة عن أمها  أو الصديق عن صديقه، أو الابن الضائع من أمه وأبيه ، وكل ما هو عزيز علينا وضل طريقه .

وأضاف أبو بكر عبر فيديو مسجل عبر اليوتيوب قائلا: دعوات سيدنا يعقوب التي دعا بها الله عز وجل ليرد له ولده يوسف وأخاه،  والتي استجاب الله بها دعاءه ، لافتا إلى أن هذا الدعاء لم يردده سيدنا يعقوب من تلقاء نفسه بل قال العلماء إن سيدنا جبريل هو من أبلغه به، وفي روايات أخرى أن ملك الموت هو من أبلغه به.

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وتابع : يجب إحسان الوضوء ، وليس وضوءا عاديا على عجالة، ويجب إسباغ الوضوء ثم تقف لصلاة ركعتين قضاء الحاجة ، ويعقب هاتين الركعتين الاستغفار ١٠٠ مرة بقول :" أستغفر الله العظيم الحي القيوم من كل ذنب وأتوب إليه “ ، ثم تصلي على النبي ١٠٠ مرة ، ثم تردد دعاء سيدنا يعقوب وهو:”  ياذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا ولا يحصيه غيره ، يا من لا يعرف كيف هو إلا هو ، ويا من لا يبلغ قدرته إلا هو فرج عني ما نحن فيه ، يا كثير الخير يا دائم المعروف، اللهم ما اجعل من كل هم همني في أمور ديني ودنياي وآخرتي فرجا ومخرجا ، واغفر لي ذنوبي وثبت رجائي في قلبي واقطعه عمن سواك حتى لا يكون لي رجاء إلا إياك .

ثم تسمي الشيء الذي ضاع منك حتى يرده الله عليك ، ولكن يجب أن يكون لديك ثقة في أن الله سيستجيب لك دعاءك ، وأنه قادر على كل شيء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 

دعاء لرد الشيء الضائع الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي

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