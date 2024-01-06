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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

مستثمرى الغاز المسال: البترول حققت كامل أهدافها فى 2023 رغم التحديات

صدى البلد

أكد الدكتور محمد سعد الدين رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى الغاز المسال بأن وزارة البترول والثروة المعدنية حققت أهدافها بجدارة خلال العام المنصرم 2023 رغم التحديات العالمية والأقلميية  والتى كانت لها تأثيرا كبيرا على قطاع البترول والطاقة.

وأوضح سعد الدين بأن وزارة البترول رفعت شعار " استمرار البناء والإنتاج رغم التحديات" وهى استراتيجية تنتهجها القيادة السياسية بدليل أن مصر خلال العام المنصرم لم تتوقف عن خطتها فى توقيع مزيد من الاتفاقيات الإقتصادية وخاصة فى قطاع البترول والعمل على زيادة الانتاج من كافة الحقول ولم تمر أزمة فى مصر تتعلق بنقص السولار أو البنزين أو أسطوانة البوتاجاز بخلاف تخفيف أحمال الكهرباء لأيام معدودة فقط وتم حل الأزمة بكفاءة.

كما أكد رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال بأن وزارة البترول أشبعت السوق المصرى خلال العام المُنتهى بكافة المنتجات البترولية كما لم تتوقّف عن استمرار توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل لتحويل حياة المصريين للعمل بالطاقة النظيفة وفق الخطة التى لن تتوقف عن التنفيذ رغم كافة التحديات قائلا " هذه كلمة حق تُقال فى حق وزارة البترول وقياداتها فى علاج كافة الأزمات دون توقف".

وأشار الدكتور محمد سعد الدين إلى شجاعة قطاع البترول بقيادة الوزير طارق المُلا بأنه رغم التحديات لم تتوقف عن خطة تنمية الموارد عبر تنمية حقول الغاز والبترول وتحسين خدماتها اللوجستية للمواطن المصرى حيث يتم توصيل الغاز الطبيعى لعدد 1.2 مليون أسرة سنويا لتخفيض استهلاك مصر ندمن غاز البوتاجاز   ومواصلة بمشروع حياة كريمة علاوة على استمرار مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وتم تحويل أكثر من نصف مليون سيارة حتى الأن.

على صعيد متصل أشاد سعد الدين بالخطة الإستثمارية التوسعية لقطاع البترول المصرى فى مشروعات القيمة المضافة وإنشاء مصانع البروكيماويات ومشروعات نقل الغاز بدون أنابيب للمناطق البعيدة عن الشبكة القومية للغاز الطبيعى، علاوة على التوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وطالب سعد الدين بضرورة أن تستفيد كافة أجهزة الدولة من إنجازات قطاع البترول فى التعامل مع التحديات وتحقيق الأهداف بكفاءة عالية، مشيرا بأنه يتصدر القطاعات الإقتصادية الأكثر نموا فى مصر رغم التحديات خلال عام 2023.

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