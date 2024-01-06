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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد مباحثات مع نظيره التركي حول غزة..أردوغان يستقبل وزير الخارجية الأمريكي

أردوغان وبلينكن
أردوغان وبلينكن

أفادت هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية "تي أر تي"، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقبل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في إسطنبول، حيث يجري الأخير زيارة إلى تركيا.

وبدأ بلينكن، اليوم السبت، جولته الرابعة في الشرق الأوسط منذ العدوان الإسرائيلي على غزة، باجتماع في إسطنبول مع نظيره التركي هاكان فيدان.

وقالت الخارجية التركية إن فيدان ناقش مع نظيره الأمريكي حرب إسرائيل على قطاع غزة والأزمة الإنسانية هناك وعملية انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

ومن المقرر أن يزور بلينكن أيضًا اليونان والأردن وقطر والإمارات والسعودية وإسرائيل والضفة الغربية ومصر.

أردوغان تركيا بلينكن إسطنبول الأردن وقطر العدوان الإسرائيلي على غزة

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