لطلاب جامعة عين شمس| منح تعليمية جديدة إلى الصين.. تفاصيل

أعلنت إدارة البعثات المركزية بالتعاون مع مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن توفر منح للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه من جمهورية الصين الشعبية في التخصصات التالية:

-علوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي

- تطوير الشبكات والاتصالات والمعلومات

- الأمن الإلكتروني

-الهندسة البحرية الميكانيكية أو الكهربائية

- الهندسة الصناعية

- العلاج الفيزيائي

-دراسة اللغة الصينية والأدب الصيني

بالإضافة إلى جميع التخصصات التي تساهم في تحقيق رؤية مصر 2030. آخر موعد للتقديم لهذه المنح عبر موقع الإدارة المركزية للبعثات هو يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024.

وفي إطار التعاون المثمر بين مستشفيات جامعة عين شمس والبنك المركزي المصري و تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس أستقبل الدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية الأستاذة غادة توفيق "مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية".

جاء ذلك بحضور أ.د طارق يوسف "المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس"، أ.د عمرو شفيق مدير مستشفى الأورام ، وأ.د لبنى عز العرب رئيس قسم الأورام، اعقب ذلك جولة تفقدية خاصة بالدعم المقدم من البنك المركزي المصري وإتحاد البنوك المصرية لدعم المنشئات الصحية في مصر والتي تهدف لدعم المريض المصري وتطوير الخدمة الصحية والطبية فى مصر حتى تتناسب مع المستويات والمعايير الصحية العالمية.

شملت الجولة الأعمال التطويرية والتي ستشتمل تطوير كلاً من المبنيين الحاليين وأيضاً بناء المبنى الثالث ليكون مجمع مستشفيات علاج الأورام لجامعة عين شمس على أحدث المستويات الطبية والمتطورة، لتكون قادرة على إستيعاب الأعداد المتزايدة من مرضى الأورام في مصر المترددين على المستشفى حتي يتلقى مريض الأورام خدماته العلاجية بشكل متناسب ولكي تسطيع مستشفيات جامعة عين شمس القيام بدورها الرائد والمهم فى دعم المنظومة الصحية بمصر، كما شملت الجولة المرور على المشروعات التى يتم بناؤها ضمن مشروعات مدينة جامعة عين شمس الطبية مثل مستشفى الطوارئ النموذجي ومستشفى جراحات الأطفال.

جدير بالذكر أن مستشفى علاج الأورام يتردد عليها أكثر من"100 ألف مريض سنويًا"، وتقدم جلسات العلاج الإشعاعي الى أكثر من "15 ألف جلسة سنويًا"، بالإضافة الى القيام بجلسات العلاج الكيماوي لأكثر من "15 ألف جلسة سنويًا"، وعلاج مرضى الأورام باليود المشع و تقديم العلاج الإشعاعي الداخلي والتي تعد خدمة متميزة من النادر تواجدها تحديداً فى مصر بأحدث الطرق المتطورة.