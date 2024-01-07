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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان| حظك اليوم الأحد 7 يناير 2024.. اثبت على الحق

برج الميزان
برج الميزان

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته أنه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطة ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الأحد 7 يناير 2024  وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

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برج الميزان وحظك اليوم الأحد 7 يناير 2024

اليوم لا يتعلق بالعمل بجدية أكبر بل بذكاء أكبر، ركز على تحديد أولويات ما يحتاج إلى اهتمام فوري، ودع ذوقك الطبيعي في التفاوض هو الذي يتولى الحديث، وابحث عن حل وسط في كل الأمور. 

برج الميزان وحظك اليوم مهنيا 

 تراجع إلى الوراء، وزن الموقف بموضوعية، واثبت على الحق، قد يتطلب عملك المزيد من الاهتمام أكثر من المعتاد، وبالتالي ارتدي قبعة الإنتاجية وأنتج التألق، حاول أن تجد وقتًا لتغذية اهتماماتك الفنية أيضًا. 

برج الميزان اليوم عاطفيا 

إذا كان هناك خلاف أو سوء فهم، فأخذ زمام المبادرة لإيجاد حل وسط بدلاً من الجدال حول وجهة نظرك، دع برج الميزان الساحر يشق طريقه.

برج الميزان اليوم صحيا 

يجب أن يتصدر الاسترخاء والانسجام جدول أعمالك الصحي اليوم، قم بدمج التأمل أو بعض الموسيقى الهادئة في روتينك لاستعادة السلام الداخلي. 

 توقعات برج الميزان الفترة المقبلة 

دع عقلك المنطقي يتخذ بعض القرارات المالية الحكيمة، ومع ذلك، قاوم الرغبة في الانغماس في العلاج بالتسوق كوسيلة للتخلص من التوتر، وإلا قد يخل توازنك.

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