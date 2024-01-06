أجمل معاني المحبة| نقيب الزراعيين يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد

أرسل د.سيد خليفة نقيب الزراعيين برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قائل:ا بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جموع الزراعيون نهنأكم بمناسبة عيد الميلاد المجيد، الذي يجسد أجمل معاني المحبه والإخاء في الوطن، راجيا من الله عز وجل دوام الأعياد بالخير والبركة، وأن يكون العام الجديد هو عام التقدم والرقي والازدهار لمصرنا العزيزه .

وقدم نقيب الزراعيين التهنئة لكل الزملاء الأقباط المهندسون الزراعيون في كافه أنحاء الجمهورية، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الشعب المصري العظيم بالخير والتقدم تحت قياده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وان يحفظ الله بلدنا الغالية وشعبها ومؤسساتها وقيادتها من كل سوء .