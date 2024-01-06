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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء|صور

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

شهد عبد الحميد الهجان  محافظ القليوبية مساء اليوم السبت قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة السيدة العذراء بمدينة بنها  بحضور  الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها واللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة
وقد ألقى نيافة الانبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا عظه عن ميلاد السيد المسيح مؤكدا على الوحدة الوطنية التي تتميز بها مصر والمصريين مشيراً إلى أن وحدتنا تهدف إلى الترابط والإخاء والتمسك بالمبادئ والقيم الدينية التى تدعو إلى السلام والمحبة التى يتميز بها المصريون وأن يظل الوطن رمزاً لمعاني وقيم المحبة والسلام
وقدم محافظ القليوبية ومرافقوه التهانى للاخوة الاقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد معربا عن تمنياته القلبية بأن يكون عيداً سعيداً  وأن يعم الأمن والإمان ويحفظ مصر الغالية مؤكداً على أهمية الوحدة الوطنية التى تميز المصريين ويتحقق من خلالها التنمية الحقيقية فى شتى المجالات
ومن جانبه توجّه الانبا مكسيوس مطران بنها وقويسنا بالشكر لمحافظ القليوبية على تهنئته بعيد الميلاد المجيد، معرباً عن تمنياته لكل القيادات التنفيذية والامنية والشعبية بالمحافظة التوفيق  والسداد في مساعيهم للمشاركة في تعزيز مسيرة البناء والتنمية وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة،.
وفى هذا الاطار شهدت الكنيسة تزيين الجدران بالألوان المعبرة عن عيد الميلاد المجيد  فيما ردد الشمامسة والحضور الترانيم والأناشيد الكنسية المرتبطة بتلك المناسبة. 
وفى سياق متصل اتخذت مديرية أمن القليوبية كافة التدابير الامنية لتأمين الكنائس وتسيير الحركة المرورية منها واليها بالإضافة إلي وضع حواجز مرورية لمنع السيارات من الاصطفاف أمام الكنائس المنتشرة بالمحافظة.

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القليوبية الأنبا مكسيموس الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الوحدة الوطنية أمن القليوبية رئيس جامعة بنها

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