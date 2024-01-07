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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اشتباكات بين فلسطينيين وقوة إسرائيلية اقتحمت جنين بالضفة

أرشيفية
أرشيفية

أفاد المركز الفلسطيني للإعلام، الأحد، باندلاع اشتباكات مسلحة بين فلسطينيين وقوة من الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين في الضفة الغربية.

وذكر المركز أن فلسطينيين أطلقوا النار تجاه القوات الإسرائيلية بعد اقتحامها المدينة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة.

في سياق آخر، أفادت منظمة "السلام الآن" غير الحكومية الإسرائيلية في تقرير جديد أن عدد المستوطنات العشوائية والطُرق الجديدة المقامة للمستوطنين قد ازداد "بشكل غير مسبوق" في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية الحرب في قطاع غزة.

الجيش الإسرائيلي يقتحم مدن وبلدات في الضفة الغربية‎

السلام الآن: زيادة المستوطنات غير المصرح بها في الضفة الغربية المحتلة

في حين شهدت الضفة الغربية التي يحتلها الجيش الإسرائيلي منذ 1967، ارتفاعا حادا في أعمال العنف منذ بداية الحرب في غزة، وزيادة في أنشطة بعض المستوطنين الهادفة إلى "تهميش" الفلسطينيين هناك، وفق منظمة "السلام الآن".

ويعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة التي يسكنها أيضا 490 ألف إسرائيلي يعيشون في مستوطنات تعترف بها إسرائيل لكنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.

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