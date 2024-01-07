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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رمز للنسيج المُترابط.. محمد أبو العينين يُهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد|فيديو

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب مع البابا تواضروس

استعرضت الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد» على قناة “صدى البلد”، تهنئة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، لأقباط مصر بعيد الميلاد المجيد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

 

وقال النائب محمد أبو العينين: "عيد ميلاد مجيد، بمشاعر تفيض بالمحبة يسعدني أن أهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد أعاده الله علينا جميعًا وعلى مصرنا الغالية وشعبها بالخير واليمن والبركات".

 

رمز للنسيج المًترابط


وأضاف: “أدعو الله أن يجعله عيدًا مباركًا وأن يحفظ أهلنا في غـزة من كل شر، ويُعيده على وطننا بدوام الأمن والاستقرار والازدهار في ظل شعب عظيم يمثل رمزًا للنسيج المُترابط بأواصر المحبة والسلام.. فعلى هذه الأرض الطيبة نصوم ونحتفل سويًا شعبًا واحدًا، في ظل وطن تتآلف فيه أرواحنا وقلوبنا، أدام الله المحبة التي تجمع قلوب المصريين.. وكل عام وأنتم بخير”.

النائب محمد أبو العينين ل مجلس النواب البابا تواضروس الثاني عيد الميلاد المجيد المصريين

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