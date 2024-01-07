صرف الإسكندرية تستمر في حملات التوعية للحفاظ على المرافق بحي المنتزه ثان

قامت شركة صرف صحي الاسكندرية بتنفيذ خطط التوعية الميدانية بحي المنتزه ثان بمحافظة الإسكندرية من خلال الادارة العامة للوعى البيئى، وذلك لايصال رسائل التوعية لجميع المواطنين واستقصاء رأى المواطن فى الخدمات المقدمة لتحسين الخدمة والوقوف على أي مشاكل أو معوقات للصرف الصحى يواجهها المواطن لحلها وتلافيها.

تأتى خطط التوعية تلك فى إطار الخطة العامة التى وضعتها الشركة لتشمل جميع احياء الاسكندرية.



وأوضح المهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي، أهمية توعية المواطنين بكيفية الحفاظ علي مرافق ومشروعات الدولة التنموية في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وكيفية الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى والاتجاه إلى الأنشطة التفاعلية لتغيير السلوكيات من خلال المشاركة لاكتساب السلوكيات الصحيحة.



كما أكد على أهمية استقصاءات الرأي لمعرفة رأي المواطن فى الخدمات المقدمة لتحسين الخدمة والوقوف على اى معوقات للصرف الصحى لتلافيها.



جدير بالذكر أن حملات التوعية شملت العديد من الأنشطة التوعوية والمجتمعية، وتناولت استطلاع لرأي المواطنين في نطاق الحي حول خدمات الصرف الصحي، ، وتوزيع مطبوعات للمواطنين تحمل عدداً من الرسائل الإرشادية والتوعوية، وتعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة.