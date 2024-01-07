إجراء 450 ألف جلسة.. أهم إنجازات إدارة الكلى بصحة الدقهلية خلال عام

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بإنجازات إدارة الكلى ومؤشرات أداء ادارة الكلى ووحدات الكلي بالدقهلية خلال العام الماضى .

وأكد د. مكين ، على بذل المزيد من الجهد لصالح مرضى الكلى وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والدعم النفسي لهم تحت إشراف الدكتور احمد البيلي مدير ادارة الكلي بالمديرية و الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي .

وكشف الدكتور أحمد البيلى مدير الإدارة ، أنه تم خلال2023 إجراء 450 ألف جلسة غسيل كلوي لـ 3000 مريض غسيل كلوي مزمن بالإضافة إلى التوسع في توفير خدمة غسيل الطواريء بالعناية المركزة وذلك بمستشفيات طلخا وصدر المنصورة وحميات المنصورة.

وأضاف البيلى ، أنه خلال العام الماضى جرى توفير عدد 111 ماكينة غسيل ملوي جديدة تم استغلال 80 ماكينة منهم لاحلال وتجديد الماكينات القديمة وعدد 31 ماكينة توسعات علاوة على توفير عدد 4 محطات معالجة مياة جديدة لوحدات شربين ومنية النصر و ميت سلسيل و السنبلاوين.

وأشار إلى أن عملية التوسعات تضمنت أيضاً تطوير وحدات الكلي بالسنبلاوين وميتسلسيل واتميدة و المنزلة وأحمدية أبوالفتوح، وافتتاح عناية متوسطة متخصصة في التعامل مع حالات الكلي بمستشفي المنزلة، إلى جانب انشاء وحدة غسيل كلوي للاطفال بمستشفي منية النصر المركزي.

وأشار مدير إدارة الكلى، إلى أن سلسلة إنجازات الإدارة خلال العام الماضى اشتملت إلى جانب ماسبق على توفير خدمة الغسيل البريتوني بالسنبلاوين ومنية النصر، توفير خدمة تركيب القساطر المستديمة بوحدات منية النصر والسنبلاوين و تمي الامديد والجمالية، توفير خدمة فصل البلازما بمستشفي شربين المركزي، التوسع في توفير خدمة غسيل الطواريء بالعناية المركزة وذلك بمستشفيات طلخا المركزي وصدر المنصورة وحميات المنصورة.

وكذلك تجهيز عدد 8 عيادات كلي للكشف المبكر وعلاج امراض الكلي في اطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن الامراض المزمنةوتنظيم مؤتمر دولي للكلي معتمد من الجمعية العالمية لامراض الكلي باسم وحدات الكلي بالدقهلية.

وتم تنظيم عشرات الدورات التدريبية لكافة العاملين بوحدات الكلي من اطباء وتمريض وفنيين صيانة وصيادلة وإداريين، وذلك بالتعاون مع إدارة التدريب وقطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والجمعية العالمية لأمراض الكلي.

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