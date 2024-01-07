عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأونروا تطالب بتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة وإنهاء عمليات التهجير القسري لسكان غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

دعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إلى توفير المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة، وإنهاء عمليات التهجير القسري لسكان القطاع.

جاء ذلك في تدوينة نشرتها المنظمة عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس"، أشارت فيها إلى أن "الحرب المستمرة، منذ 3 أشهر، تسببت في نزوح نحو 90 في المئة من سكان القطاع".

ولفتت الوكالة إلى تحذيرات الأمم المتحدة المتكررة من تعرض سكان القطاع لخطر المجاعة، في ذات الوقت، الذي يشهد فيه حالة طوارئ صحية بينما تبحث الأسر عن مكان يحتمون فيه.

ولفت الوكالة إلى أن عدد من يحتمون في منشآتها وصل إلى 1.4 مليون فلسطيني، بينما يوجد مئات الآلاف في مناطق مجاورة لمنشآت "الأونروا".
 

أونروا المساعدات الإنسانية العاجلة التهجير القسري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب يخالف التوقعات بعد شهادات الـ27%.. وعيار 21 الآن

رسميًا.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

الأرصاد: موجة باردة مصحوبة بأمطار تضرب البلاد الأربعاء القادم

البانيه نزل 35 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

مفاجأة جديدة|صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز و7 لاعبين يرحلون عن القلعة البيضاء

بسبب غسل الأطباق| تفاصيل إنهاء حياة عامل علي يد صاحب عربية فول بعين شمس

«لا تنخدعوا»| الأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس الساعات المقبلة

دين في رقبتي.. باسم يوسف ينقذ شقيق عمرو أديب من الموت| تفاصيل

موضوعات متعلقة

خمسة أشخاص يحاصرون في كهف بجنوب غرب سلوفينيا

أردوغان يعين وزيرا سابقا مرشحا لحزبه لرئاسة بلدية إسطنبول

ليبيا.. قرار عاجل من المؤسسة الوطنية للنفط بشأن حقل الشرارة

جيش الاحتلال يعلن مصررع أحد ضباطه في معركة شمال قطاع غزة

«بلينكين»: تركيا تبدو مستعدة للتصديق على عضوية السويد في الناتو

«أنصار الله» اليمنية تُهدّد أمريكا بدفع ثمن استهداف زوارقها الحربية

حزب الله ينشر مقطع فيديو لقيامه بدك قاعدة ميرون الإسرائيلية العسكرية

فرنسا تحذر إيران من خطر تفجيـ.ـر صراع إقليمي في المنطقة

ترشيحاتنا

بـ3800 جنيه شهريا| دراسة تكلفة تعيين 30 ألف معلم مساعد لسد العجز

تلبية لدعوة السيسي| الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة.. ودياب اللوح يكشف جدول المباحثات

75.4 مليار جنيه زيادة بميزانية التعليم قبل الجامعي خلال عام 2023/2024

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأحد 7 يناير 2024

نصائح لتوفير استهلاك الوقود بالسيارات | تفاصيل

الأونروا تطالب بتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة وإنهاء عمليات التهجير القسري لسكان غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجريب فروت؟

في حضور 30 ألف متفرج.. ماذا يفعل منتخب الفراعنة في بروفته الأخيرة قبل أمم افريقيا؟

منذ 6 سنوات| انتقادات لاذعة لمحمد رمضان والسبب قبلة.. وهذه جنسية الفتاة

إطلالة شتوية لافتة.. هبة مجدي تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

تفاصيل شهادات 27% من بنكي مصر والأهلي.. وكيف تحصل على عائد شهري منها؟

فنانة لبنانية شهيرة تروي تفاصيل الاعتداء عليها في عمر 12 عاما

بعد 5 أيام.. إنقاذ تسعينية يابانية بأعجوبة من تحت الركام|مقطع فيديو لا يصدق

انا أهلاوية.. أسما إبراهيم: عاتبت لاعب النادى الأهلى على انتقاله للزمالك.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ