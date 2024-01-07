منتخب مصر يسجل الهدف الثاني في مرمى تنزانيا

تقدم منتخب مصر علي نظيره تنزانيا في اللقاء الودي الذي يجمعهما الآن بهدفين نظيفين، وذلك في إطار الاستعدادات لكأس الأمم الأفريقية.

ونجح تريزيجيه في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 32 من عمر المباراة بعد تمريرة سحرية من محمد صلاح.

وفي الشوط الثاني واصل المنتخب المصري الضغط علي تنزانيا، ليسفر الهجوم عن هدف ثان عكسي بعد تسديدة قوية من صلاح ارتطمت بالعارضة ثم اصطدمت بجسد حارس تنزانيا لتسكن الشباك.

وشهد تشكيل المنتخب الوطني اعتماد روي فيتوريا على محمد صبحي في حراسة المرمى أساسيًا، فيما يتواجد ثلاثي هجومي، بقيادة محمد صلاح، ومعه محمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد.

تشكيل منتخب مصر أمام تنزانيا

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، أحمد حجازي، محمد عبدالمنعم، عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: محمد النني، إمام عاشور، مروان عطية.

خط الهجوم: تريزيجيه، مصطفى محمد، محمد صلاح.