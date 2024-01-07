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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حادث سير أنهى حياة الفنان أشرف عبد الغفور.. اعرف عقوبة القتل الخطأ

الفنان أشرف عبد الغفور
الفنان أشرف عبد الغفور

أحالت النيابة العامة بأكتوبر، الفنان التشكيلي المتهم بالتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور في حادث سير، إلى المحاكمة الجنائية، حيث تبدا أولى جلسات محاكمته، غدا الإثنين 8 يناير 2024.

وحدد قانون العقوبات فى عدد من مواده، جريمة القتل الخطأ، والعقوبة المقررة على المتهم؛ إذا ثبت فعلا أن القتل خطأ ودون أي نية أو قصد.

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

أشرف عبد الغفور المحاكمة الجنائية العقوبات القتل الخطأ

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غدا.. أولى جلسات محاكمة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور

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