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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

حفيد أم كلثوم يحسم جدل حول ملكية أغاني كوكب الشرق

صدى البلد

رد عدلى سمير، حفيد أم كلثوم، على عمرو مصطفى بعد تجدد أزمة حقوق الملكية وإذن الورثة.

قال عدلى سمير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “تفاصيل” المذاع على قناة“صدى البلد 2” تقديم الإعلامية نھال طايل، إن كوكب الشرق تتنازل عن الملكية الفكرية لأغانيھا لأى جھة ولا توقع على شيء يخص أملاكھا قبل الوفاة، مشيرا إلى إن ورثة السيدة أم كلثوم ھم أصحاب الملكية الفكرية لأغانيها.

وبشأن الأزمة المشتعلة حول تراث أم كلثوم بين جمعية المؤلفين والملحنين من طرف وشركة صوت الفن من طرف آخر، أكد أن “كوكب الشرق لم تبع تركتھا قط، وما تركته يخص أھلھا فقط”.

https://fb.watch/pqJJrom62S/?mibextid=RtaFA8

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