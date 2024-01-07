مشيرة خطاب: وزارة الداخلية الأكثر تعاونا مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.. فيديو

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن وزارة الداخلية أكثر الوزارات تعاونا مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأضافت “خطاب”، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "وزارة الداخلية بات الآن لها استراتيجية واضحة وجديدة في التعامل بحقوق الإنسان من خلال مراكز الإصلاح والتأهيل إلى جانب الفلسفة التي تتعامل بها مع النزلاء في السجون".

وأوضحت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، "هناك توجيهات من قبل الرئيس السيسي، بشأن الارتقاء بمراكز الإصلاح والتأهيل".

وأشارت إلى أن فلسفة تعاملها مع نزلاء السجون تهدف إلى التأهيل وتغيير الفكر وليس العقاب، وأن يتعامل النزيل بكرامة من أجل الاستفادة منه كمواطن، موضحة أن وزارة التضامن الاجتماعي أيضا من أكثر الوزارات التي تعمل بمفهوم حقوق الإنسان.