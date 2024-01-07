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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مشيرة خطاب: الرئيس السيسي لديه إيمان بتحقيق منظومة متطورة لحقوق الإنسان..فيديو

مشيرة خطاب
مشيرة خطاب

أكد السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الرئيس السيسي لديه إيمان بأن مصر تستحق منظومة متطورة في حقوق الإنسان.

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مشيرة خطاب: ليس لدينا سقف محدد في تقارير حقوق الإنسان.. فيديو

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مشيرة خطاب: مصر حققت قفزات كبيرة في ملف حقوق الإنسان.. فيديو

وأضافت “خطاب”، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "الرئيس السيسي أول رئيس يحكم في ظل دستور يقوم على استراتيجية حقوق الإنسان".

وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، "انتخاب الرئيس السيسي قام على أن حقوق الإنسان واقع معاش في التعليم والصحة والتنمية المجتمعية وحياة كريمة".

وأشادت ببرنامج الرئيس السيسي بشأن حقوق الإنسان في خطة عمله السنوات المقبلة، والذي عرضه مندوب الحملة الرئاسية المستشار محمود فوزي، قبيل إجراء الانتخابات الرئاسة 2024.

مشيرة خطاب الانتخابات الرئاسة 2024 استراتيجية حقوق الإنسان الإعلامي أحمد موسى السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب القومي لحقوق الإنسان المجلس القومى لحقوق الإنسان المستشار محمود فوزى الرئيس السيسي

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