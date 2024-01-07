مشيرة خطاب: الرئيس السيسي لديه إيمان بتحقيق منظومة متطورة لحقوق الإنسان..فيديو

أكد السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الرئيس السيسي لديه إيمان بأن مصر تستحق منظومة متطورة في حقوق الإنسان.

وأضافت “خطاب”، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "الرئيس السيسي أول رئيس يحكم في ظل دستور يقوم على استراتيجية حقوق الإنسان".

وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، "انتخاب الرئيس السيسي قام على أن حقوق الإنسان واقع معاش في التعليم والصحة والتنمية المجتمعية وحياة كريمة".

وأشادت ببرنامج الرئيس السيسي بشأن حقوق الإنسان في خطة عمله السنوات المقبلة، والذي عرضه مندوب الحملة الرئاسية المستشار محمود فوزي، قبيل إجراء الانتخابات الرئاسة 2024.