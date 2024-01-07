مشيرة خطاب: ليس لدينا سقف محدد في تقارير حقوق الإنسان.. فيديو

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس يتلقى شكاوى المواطنين عبر فريق كبير.

وأضافت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "يتم تحليل المشكلات وتقديمها للجهات المعنية"، موضحه أن التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان يتم وفق نبض الشارع.

أشارت إلى أن أكبر قفزة حققتها مصر في حقوق الإنسان كانت في الحقوق المدنية والسياسية، كما نجحت مصر أيضا في تحقيق أكبر قفزة بملف حقوق الإنسان، خاصة ملفي الحريات الدينية وحقوق المرأة.

أوضحت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان جهة ليست تنفيذية، ولكن يتواصل مع الجهات المعنية دائما لتنفيذ مطالب المواطنين، وهذا ما ظهر في تعاون المجلس مع الوزرات والجهات المعنية في العديد من الملفات ومنها طلبات العفو الرئاسي وتوظيف الشباب وتوفير المساكن للمواطنين في مختلف المحافظات.

أكدت: "ليس لدينا سقف محدد في تقارير حقوق الإنسان لأنه لا ممارسات أو ضغوط علينا، والتقرير متوافق مع أعلى معايير حقوق الإنسان"، معقبه: " أتابع شكاوى المواطنين وأتلقاها بشكل شخصي، وكل من لديه التماس نعمل على خدمته بشكل رسمي وغير رسمي".

