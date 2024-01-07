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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مشيرة خطاب: مصر حققت قفزات كبيرة في ملف حقوق الإنسان.. فيديو

مشيرة خطاب
مشيرة خطاب

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن أكبر قفزة حققتها مصر في حقوق الإنسان، كانت في الحقوق المدنية والسياسية.

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وأضافت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مصر أيضا نجحت في تحقيق أكبر قفزة بملف حقوق الإنسان، خاصة ملفي الحريات الدينية وحقوق المرأة".

وأشارت إلى أن: "التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان يضم فترة 3 سنوات عن مصر"، مضيفة: "التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان يضم أيضا أنشطة وإنجازات المجلس.. وتم إعداده بمشاركة أعضاء المجلس".

وأوضحت: " المجلس الآن مختلف عن الماضي، في التعددية والتنوع، وفقا لمعايير حقوق الإنسان.. وبه تعددية في عضويته، وهناك 50% منظمات مجتمع مدني".

السفيرة مشيرة خطاب حقوق الإنسان الحقوق المدنية

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