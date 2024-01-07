القومي لحقوق الإنسان: مصر تعرضت لهزة كبيرة في 2011 و2012.. فيديو

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر تعرضت إلى هزة كبيرة في 2011 و2012.

وأضافت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "كانت هناك حالة من الفوضى العارمة في عام 2011"، موضحة: "يتم استغلال الشباب في غسل الأموال، وتجارة المخدرات على الإنترنت، واستغلالهم عبر منصات السوشيال ميديا".

وأشارت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن دول العالم انتبهت جيدا إلى ما يحدث على الإنترنت وفي الفضاء الإلكتروني.

وشددت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن هذا المجال يحتاج إلى جهد مضاعف، ومزيد من التوعية، خاصة في التعاملات والمراسلات بين الأشخاص وبعضها البعض، عبر منصات الإنترنت؛ لمنع تورطهم في تنظيمات إرهابية، وارتكاب الجرائم.