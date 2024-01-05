حقوق الإنسان: 4% من سكان غزة بين شهيد ومفقود وجريح

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، أن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أكد أن نحو 4% من سكان قطاع غزة بين شهيد ومفقود وجريح مع دخول جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية شهرها الرابع.



وأوضح المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن أكثر من 90 ألف شخص باتوا في عداد الشهداء أو المفقودين أو الجرحى أو المصابين بإعاقات دائمة.



وكشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن إسرائيل دمرت نحو 70% من المنشآت المدنية والبنية التحتية في غزة بغرض فرض التهجير القسري على المدنيين.



وأوضح المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن مليون و935 ألف فلسطيني نزحوا من منازلهم ومناطق سكنهم في قطاع غزة دون توفر أي ملجأ آمن لهم، وأن إسرائيل ما زالت تصعد هجماتها ضد المدنيين بشكل متعمد وتوسع رقعتها الجغرافية لتطول كل متر في قطاع غزة.

