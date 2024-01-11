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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو مش بتعرف لغات.. نظارة جديدة تترجملك ترجمة فورية وأنت لابسها

لو مش بتعرف لغات..نظارة
لو مش بتعرف لغات..نظارة جديدة تترجم ترجمة فورية وأنت لابسها

ظهرت RayNeo كـرائدةٍ في مجال الواقع المعزز مع نظاراتها الجديدة RayNeo X2 Lite AR Glasses، والتي كُشف عنها في معرض CES 2024. 

وتمثل هذه النظارات قفزةً كبيرةً في دمج الواقع المعزز في حياتنا اليومية. حيث تتميز بحجمها الخفيف بشكلٍ مذهل عند 60 جرامًا فقط، وتجمع X2 Lite بين قدرات الواقع المعزز القوية ووظائف الذكاء الاصطناعي في تصميمٍ خفيف مثل الريشة.

 

نظارات الواقع المعزز مزودة بمعالج Snapdragon AR1 Gen 1

 

الميزة الأبرز في RayNeo X2 Lite هي مزيجها المتناسق بين التكنولوجيا المتقدمة والراحة. حيث تم تجهيز هذه النظارات بمنصة Snapdragon AR1 Gen 1، والتي توفر أداءً فائقًا دون حجمٍ كبير. وهذا يعني أن المستخدمين يمكنهم الاستمتاع بمؤثرات بصرية ثلاثية الأبعاد غامرة بأسلوبٍ مريحٍ وسهل الارتداء.

عند التعمق في التفاصيل التقنية، تستخدم X2 Lite تقنية عرض موجة ضوئية دقيقة من MicroLED، والتي تضمن أن تكون الصور ليس فقط حادة وملونة، ولكنها أيضًا تبدو واقعية بشكلٍ لا يصدق. تجعل هذه التقنية المهام الروتينية مثل عرض الرسائل أو التنقل عبر المدن تجربةً بصريةً غنية. بالإضافة إلى الشاشة المثيرة للإعجاب، تتميز X2 Lite بكاميرا 12 ميجابكسل، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط لحظات الحياة بكل سهولة. كما يضمن "وضع الهمس" في النظارات بقاء الأوامر الصوتية والمكالمات سرية، وهي لمسة مدروسة لخصوصية المستخدم.

أعلنت RayNeo أيضًا عن طرازها الأكثر تقدمًا، RayNeo X2، والذي حقق نجاحًا هائلاً في الصين بالفعل، حيث نفد في غضون ساعة من إطلاقه. ومن المقرر طرح X2 عالميًا على Indiegogo في فبراير 2024، وهو من المقرر أن يرفع مستوى تجربة الواقع المعزز إلى مستوىً أعلى. 

فهو يتميز بميزات مثل الشاشات الثنائية ملونة بالكامل وقدرات الحوسبة المكانية المتقدمة، والتي تفتح أبوابًا لإمكانيات جديدة مثل الترجمة الفورية وألعاب الواقع المعزز.

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