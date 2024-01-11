هل الدعاء مستجاب في شهر رجب.. وسر تسميته بالأصم

هل الدعاء مستجاب في شهر رجب، وفقا لفتاوى المؤسسات الدينية، فإن الدعاء في أول شهر رجب مستجاب والدعاء في أوي وقت مقبول بمشيئة الله تعالى، وعلينا أن نحسن الظن بأن ندعوا في كل وقت بما نريد وما نحتاج إليه والدليل ما ورد في قوله تعالى وقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ}.. [غافر : 60]، وشهر رجب يطلق عليه رجب الأصم لأنه لا يسمع فيه فرقعة سلاح فهو من الأشهر الحرم التي حرم الله فيها عز وجل القتال، والبعض يسمونه رجب مضر نسبة لقبيلة مضر.. ويتبقى السؤال هل الدعاء مستجاب في شهر رجب.



الدعاء في أول شهر رجب مستجاب، وكان لشهر رجب تعظيم كبير فكانوا إذا أرادوا القتال أجلوه لأي شهر آخر احتراما لشهر رجب وكان كل من هو موجود في مكة يدركون حرمة شهر رجب وتوارثوا هذا الأمر عن ملة سيدنا ابراهيم عليه السلام، فكان حريصين على ذلك في شهر رجب.



حكم الدعاء في أول ليلة من شهر رجب

ما حكم الدعاء فى أول ليلة من شهر رجب، الأمر في الدعاء واسع وكبير لقوله تعالى " وقال ربكم ادعوني استجب لكم" سورة غافر، وقال أيضًا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ [البقرة: 186]، وفي حديث شريف وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "خَمْسُ لَيَالٍ لَا يُرَدُّ فِيهِنَّ الدُّعَاءُ: لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبَ، وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلَيْلَةُ الْعِيدِ، وَلَيْلَةُ النَّحْرِ". رواه البيهقي في "شعب الإيمان".

وحسب ما ذكر عدد من العلماء والفقهاء والدعاء في أول ليلة من شهر رجب بخصوصه مستحبٌّ، وهي ليلة يستجاب فيها الدعاء كما ورد ذلك عن سلفنا الصال وفيها أيضًا قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتابه "الأم" وَبَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: إنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ فِي خَمْسِ لَيَالٍ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَةِ الْأَضْحَى، وَلَيْلَةِ الْفِطْرِ، وَأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ، وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ].

-"اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلِّغْنَا رمضان".

وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا وافق أول ليلة من شهر رجب ليلة يوم الجمعة قال:"هذِه ليلةٌ غرَّاءُ، ويومٌ أزهرُ".

-اللهم اِنّي اَساَلُكَ الخير كله عاجله وآجله.. اللهم إني أسألك الرزق الحلال وأعوذُ بكَ من الحرام.

-اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.. اَللّـهُمَّ اِنّي اَساَلُكَ صَبْرَ الشّاكِرينَ لَكَ، وَعَمَلَ الْخائِفينَ مِنْك، وَيَقينَ الْعابِدينَ لَكَ، اَللّـهُمَّ اَنْتَ الْعَلِيُّ الْعَظيمُ، وَاَنَا عَبْدُكَ الْبائِسُ الْفَقيرُ، اَنْتَ الْغَنِيُّ الْحَميدُ، وَاَنَا الْعَبْدُ الذَّليل، اَللّـهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ وَاْمْنُنْ بِغِناكَ عَلى فَقْري، وَبِحِلْمِكَ عَلى جَهْلي، وَبِقُوَّتِكَ عَلى ضَعْفي، يا قَوِيُّ يا عَزيزُ، اَللّـهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ الاْوصياءِ الْمَرْضِيِّينَ، وَاكْفِني ما اَهَمَّني مِنْ اَمْرِ الدُّنْيا وَالاخِرَةِ يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ.

يقول اللهم أنى أتوجه اليك بعبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتقضى حاجتي يا رسول الله أنى أتوجه بك إلى ربي ليشفعك فيا ويقضى حاجتي لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

- اللهم إني أسالك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، يا بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار ربّ أعني ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر عليّ، واهدني ويسر الهدى اليّ، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شاكراً، ولك ذكاراً، ولك رهابًا، ولك مطواعاً، ولك مخبتاً، أوّاهاً، منيباً، ربّ تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حُجتي، واهدِ قلبي، وسدد لساني.

-اللهم ربّ السموات السّبع، ورب الأرض، ورب العرش العظيم، ربّنا وربّ كل شيءٍ، فالق الحَبّ، والنّوى، ومنزّل التّوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شرّ كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهمّ أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظّاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضِ عنا الدَّين، واغننا من الفقر.

احياء ذكرى الإسراء والمعراج

إحياءُ المسلمِ ذكرى الإسراءِ والمعراجِ بأنواع القُرَب المختلفة أمرٌ مقبول فيه شرعًا ووفقا لفتوى دار الإفتاء، فإن الإسراء والمعراج وقع في شهر رجب الأصم، وفيه تعظيم وتكريم لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واستشهدت دار الإفتاء بالحافظ السيوطي أنه تحدث في 15 قولا منها : أنه كان في شهر رجب حيث قال في "الآية الكبرى في شرح قصة الإسرا" (ص: 52-53، ط. دار الحديث): [وأما الشهر الذي كان فيه: فالذي رجَّحه الإمام ابن المنير على قوله في السنة ربيع الآخر، وجزم به الإمام النووي في "شرح مسلم"، وعلى القول الأول في ربيع الأول، وجزم به النووي في فتاويه.

وذكر الإمام البُخاريّ بداية رحلة الإسراء والمعراج، فقد روى أن النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام- كان مُستلقياً في بيت أُمّ هانئ، فانفرج سقفُ البيت، ونزل منه مَلَكان على هيئة الرِجال، وأخذاه إلى الحطيم، وشقَّا صدره، وأخرجا قلبه وغسلاه بماءِ زمزم، وملآه إيماناً وحِكمةً، وعلّق الحافظ ابن حجر على ذلك فقال: "وجميع ما ورد من شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة مما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته، لصلاحية القدرة فلا يستحيل شيء من ذلك".

ثُمّ جاءهُ جبريل -عليه السلام- بدابّةٍ يُقالُ لها البُراق، وصفاتها: أنّها دابّةٌ بلونٍ أبيض طويل، أكبر الحمار وأصغر من البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، فركبه النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام- إلى بيت المقدس، وربطه بحلقة المسجد ودخل وصلّى ركعتين. وسُمّيت الدابّةُ بِالبُراق؛ لأنَّ سُرعتها كالبرق، وقيل: لأنَّ لها بريقاً، وبعد أن صلّى النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام- ركعتين في المسجد الأقصى، وجد الأنبياء وقد صفُّوا خلفه في صُفوفٍ، فصفَّ معهم، فقدَّمه جبريل -عليه السلام- ليكون إماماً لهم، وخرج بعدها، فجاءهُ جبريل -عليه السلام- بإناءَيْن؛ أحدهما من خمرٍ، والآخر من لبنٍ، فاختار النبيّ اللبن، فقال له جبريل: "اخترت الفِطرة

- ويستحب في ليلة الإسراء والمعراج أن يقول المسلم اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس ، أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملّكته أمري إن لم يكن بك غضب عليّ فلا أبالي ولكن عافيتك

-أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا و الآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل عليّ سخطك لك الحمد حتي ترضى ولا حول ولا قوة إلى بك ".

- ونقول أيضا في ليلة الإسراء والمعراج اللهم لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم دوائي وشفائي، أنت ثقتي ورجائي، واجعل حسن ظني بك شفائي. كذلك اللهم ثبت علي عقلي وديني، وبك يا رب ثبت لي يقيني وارزقني رزقًا حلالًا يكفيني وأبعد عني شر من يؤذيني. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك.

-اللهم أنك لا تحمل نفسًا فوق طاقتها فلا تحملني من كرب الحياة ما لا طاقة لي به. وباعد بيني وبين مصائب الدنيا كما باعدت بين المشرق والمغرب. يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد لك الحمد ولك الشكر على جميع النعم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم يا حي يا قيوم صل على محمد وعلى آل محمد.