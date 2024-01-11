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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

1.5 مليار دولار و6 آلاف وظيفة| حكاية أكبر مشروع في الشرق الأوسط بين مصر والسعودية.. تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية حق الانتفاع لمشروع إنتاج طاقة الرياح بمنطقتي خليج السويس وجبل الزيت بسعة 1.1 جيجاوات.

‎6 آلاف فرص عمل

وباستثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار، بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحالف بقيادة شركة أكوا باور يضم شركة حسن علام للمرافق.

وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والوزير مفوض عبد الرحمن بن سالم الدهاس، نائب سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والمهندس عمرو علام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة، وتوماس بروستروم، الرئيس التنفيذي للاستثمار بشركة "أكوا باور".

ووقع الاتفاقية كل من الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ومحمد حمدوش، نائب رئيس شركة "أكوا باور" لتطوير الأعمال في إفريقيا، والمهندس حسن أمين، المدير الإقليمي لشركة "أكوا باور" في مصر، وداليا وهبة، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام للمرافق.

وعقب التوقيع، أشار الدكتور محمد شاكر إلى أنه وفقاً للاتفاقية التي تم توقيعها اليوم سيعمل التحالف خلال مرحلة تطوير المشروع على استكمال دراسات الموقع، وتأمين تمويل المشروع الذي سيقع بمنطقتي خليج السويس وجبل الزيت، لافتًا إلى أن هذا المشروع يُعد الأكبر من نوعه لإنتاج الطاقة من الرياح في منطقة الشرق الأوسط ومن أكبر مشروعات طاقة الرياح البرية في العالم، مضيفًا أنه باكتمال المشروع سيسهم في خفض 2.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وتوفير نحو 840 ألف طن وقود سنويًا، وإتاحة نحو 6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى توفير الكهرباء لنحو مليون وحدة سكنية.

 ولفت توماس بروستروم، الرئيس التنفيذي للاستثمار بشركة "أكوا باور" إلى أنه سيتم تصميم المشروع لاستخدام أحدث تقنيات توربينات الرياح التي يصل ارتفاعها لنحو 220 مترًا، لتكون الأعلى ارتفاعًا في منطقة خليج السويس، وهو ما يساعد في استخدام الأراضي المخصصة للمشروع على أعلى مستوى من  الكفاءة.

فائض في الطاقة الكهربائية

في هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن توقيع اتفاقية حق الانتفاع لمشروع إنتاج طاقة الرياح بمنطقتي خليج السويس وجبل الزيت بسعة 1.1 غيغاواط، خطوة هامة  خاصة في ظل وجود انتفاع حق الانتفاع، وهذا يضيف من قدرات الطاقة الكهربائية في مصر مع العلم ان هذه الطاقة جديدة ومتجددة ولا تساهم في زيادة الانبعاثات الكربونية لانها مرتبطة كذلك بطاقة بالرياح مما يعمل على دعم الاقتصاد الاخضر .

وأضاف الدكتور خالد الشافعي خلال تصريحات لـ"صدى البلد " تدعم الدولة التوجه نحو الاقتصاد الاخضر و تخلق المزيد من الفرص لجذب الاستثمارات وبالاخص الاستثمارات الخضراء، فضلاً عن زيادة القدرة الكهربائية و الطاقة الكهربائية الموجودة وبالتالي تلبية احتياجات الدولة المصرية من الطاقة ، فضلاً عن وجود فائض في الطاقة الكهربائية خلال الفترة القادمة.

خليج السويس الكهرباء الرياح إنتاج طاقة الرياح الطاقة الكهربائية مصر

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