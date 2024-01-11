محسن لطفي يكشف تفاصيل الجدل المثار بشأن أغاني أم كلثوم

تحدث حسام لطفي المستشار القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين،عن الجدل المسار بشان حقوق الملكيه لاغاني كوكب الشرق ام كلثوم.

واوضح حسام لطفي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج مساء دي ام سي المذاع عبر قناة دي ام سي،ان الراحله ام كلثوم سجلت اغانيها بشركه صوت القاهره للصوتيات والمرئيات منذ 50 عاما.

شركة بدبى

وتابع في يوم 20 اكتوبر 2010،وقع محسن جابر عقد باحقية صوق القاهرة للصوتيات والمرئيات في الاغاني السيدة ام كلثوم وبعد فتره قام محسن جابر بالتنازل عن احقيه اغاني ام كلثوم لاحدى شركاته بدبي وقام برفع قضيه على صوت القاهره للصوتيات والمرئيات.

واكد حسام لطفي ان القضاء رفض دعوى محسن جابر.