كشف الاعلامي احمد شوبيركواليس طلب الجوهري منه العودة من الاعتزال في بطولة 98 عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وكتب شوبير :اللي شافه حسام حسن من الإعلام محدش يستحمله"🔥 شوبير يكشف كواليس يحكيها لأول مرة عن طلب الجوهري منه العودة من الاعتزال في بطولة 98 .



كان قد كشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس أزمة وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي الجديد، والقادم إليه من الدوري السويدي في الميركاتو الشتوي الجاري، موضحا أن حل هذه الأزمة سهل وبسيط جدا ولا داعي لإثارة الجدل.

أزمة وسام أبو علي

وأوضح شوبير في تصريحات إذاعية عبر راديو "أون سبورت" إف إم، "في صداع دائر في الوقت الحالي لصفقة الأهلي الجديدة وسام أبو علي، اللاعب معاه جواز سفر فلسطيني وناس كتير بتتكلم إنه ميتسجلش كلاعب فلسطيني في الأهلي لإن معاه جنسية دنماركية".