رئيس شعبة الذهب يفجر مفاجأة عن سعره في 2024

قال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية، إن الذهب ملاذ أمن، يلجأ إليه الجميع وقت الأزمات، وهو حافظ للقيمة الشرائية في مختلف الأوقات.



وأضاف "هاني ميلاد" خلال حواره ببرنامج «يحدث في مصر»،المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أن سعر الذهب ارتفع عالميا خلال الفترة الماضية، متابعا: الفترة ما بين أواخر 2023 وبداية 2024 لاحظنا موجة شرائية متزايدة عن الاوقات السابقة.



أسعار الذهب



وأكمل: هناك طلب جديد ومتزايد الفترة الحالية على الذهب..منوها بأن كل المؤاشرات تؤكد أن الذهب فى ٢٠٢٤سيحقق أرقاما لم يبلغها من قبل..