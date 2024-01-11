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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المثلوثي: شيكابالا أيقونة وأسطورة في الزمالك.. وهذه تفاصيل احتفالي معه

صدى البلد

أشاد حمزة المثلوثي، نجم نادي الزمالك بمحمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الأبيض، مُشيرًا إلى أن ما يحصل عليه من جماهير الفريق ليس من فراغ.


وقال حمزة المثلوثي في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "شيكابالا أيقونة، وسيظل في تاريخ الزمالك، هو أسطورة حقيقية".


وأضاف اللاعب التونسي: "بعيدًا عن كرة القدم والملعب، شيكابالا قائد للزمالك، وليس من فراغ ما يحصل عليه من جماهير نادي الزمالك، وحتى في تونس معروف".


وتابع: "الاحتفال مع شيكابالا بهدفه أمام البنك الأهلي؟ أنا تلقائي، وما فعلته خطأ، خصوصًا في المنطقة العربية، يتم اعتبار تلك الأمور عيبًا".


وأكمل: "في تونس تم تضخيم الحجم أكثر من مصر، لا يتحدثون عني في تونس عندما أتألق، ولكن في هذه اللقطة ظلوا يتحدثون عني لمدة أسبوعين".


وواصل: "الإعلام التونسي وصف الاحتفال بأنه على طريقة العبيد، غضبت من الانتقادات، لكنني تجاوزتها".


وأتم حمزة المثلوثي تصريحاته قائلًا: "قالوا لي أني أسيء لسمعة تونس، هي لحظة عفوية وأنا اعتذرت عليها.. هذا الاحتفال حدث في فرنسا أكثر من 200 مرة".

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