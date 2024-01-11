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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نور المرأة وعالمها.. معرض للفنانة مونل جنحو بقاعة ديمي بالزمالك

معرض فني
معرض فني

تحتفي الفنانة مونل جنحو بافتتاح معرضها الشخصي الجديد الذي تُقدمه تحت عنوان " نور " بقاعة ديمي بالزمالك وذلك يوم الأحد 14 يناير الجاري في تمام الساعة السادسة مساءا بحضور لفيف من الفنانين والجمهور.

حول فلسفة الأعمال قالت الفنانة مونل " نور .. حالة فنية تلخصها كلمات الشاعر الصوفي العظيم جلال الدين الرومي ( النور الذي في العين ليس إلا أثرًاً من نور القلب، وأما النور الذي في القلب فهو من نور الله ) .. الكلمة نور.. كل عمل ولو صغير هو نور.. كل فعل حب هو نور.. لا تُرى الأشياء بقبحها أو جمالها إلا في النور.. النور يكشف خبايانا عندما يصل إلى عمق ذواتنا.. ومَن نحن سوى أضواء صغيرة تضيء من حولها، فلا يمكن أن نطفيء النور بل فلنكن نحن نور".

وأضافت .. عن مضمون أعمالي هي تتمحور في الأغلب حول المرأة وعالمها فهي قضيتي الأولى في الفن، فمَن يستطيع أن يعّبر عن المرأة أفضل من إمرأة ؟، هذا بجانب قضايا إجتماعية وأخرى متأثرة بالأحداث المحيطة، وقد أطلقت على المعرض أسم " نور " لعله يشعل نوراً لمن يحتاج.

وتتميز الفنانة مونل جنحو بأن ألوانها قوية، جريئة وصريحة في كثير من الأحيان وهي تشبه شخصيتها كما تقول دائماً.

مونل جنحو فنانة مصرية من أصول متعددة، تخرجت من مدارس فرنسية، وبالرغم من عشقها للفن منذ الطفولة إلا أنها درست الإرشاد السياحي، متخذة الفن كهواية بالتزامن مع الدراسة ومجال العمل السياحي ثم العمل الأكاديمي في المركز الثقافي الفرنسي، وبعد أن أتمت رسالتها في تربية الأبناء، قررت التفرغ التام للفن عام ٢٠١١، صقلت موهبتها بالالتحاق بورش فنية متعددة وقسم الدراسات الحرة بكلية الفنون الجميلة ثم تتلمذت على يد أساتذة في الفنون التشكيلية وأكملت بعض الدراسة في أكاديمية الفنون في فلورنسا.

أقامت العديد من المعارض الفردية، بالإضافة إلى مشاركات في معارض جماعية، شاركت أيضاً في بيروت آرت فير ومعرض دوكومنتا بألمانيا، لها مقتنيات لدى أفراد ومؤسسات في بلدان مختلفة منها موناكو، سويسرا، تركيا، أمريكا، فرنسا، لبنان، دبي وقطر، لها أيضاً بعض التجارب النحتية.

الفنانة مونل جنحو نور الفنانين والجمهور جلال الدين الرومي مدارس فرنسية العمل السياحي

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