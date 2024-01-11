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ديني

نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع أعمال التطوير والامتحانات بكليات البنات بمدينة نصر

صدى البلد

قام الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرعي البنات والوجه البحري، بجولة تفقدية لمتابعة سير أعمال لجان الامتحانات بكليات فرع البنات، تضمنت الجولة متابعة كليات: (التربية الرياضية - طب البنات - الصيدلة - التجارة - الدراسات الإنسانية)، وفي إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

وخلال الجولة تفقد نائب رئيس جامعة الأزهر لجان الامتحانات بالكليات، واطمئن على سير العمل بها، كما تأكد من وجود أستاذ المادة بين الطالبات خلال أداء الامتحان؛ للرد على أي استفسار يرد منهن، وتابع وجود الإشراف الطبي على مدار فترات الامتحان.

وشدد نائب رئيس جامعة الأزهر لفرعي البنات والوجه البحري على أهمية الانضباط في العملية الامتحانية من خلال الالتزام بالتعليمات المنظمة لسير عملها، والتي تتضمن عدم اصطحاب أجهزة المحمول والالتزام بالوقت وغير ذلك من التعليمات.

ومن ناحية أخرى تابع نائب رئيس جامعة الأزهر أعمال التجديد التي تجري داخل كليات طب البنات بالقاهرة بالمدرج الكبير، موجهًا الشركة المنفذة إلى سرعة الانتهاء من أعمالها حتى يتم استخدام المدرج مع بداية الفصل الدراسي الثاني في شهر فبراير القادم 2024م، وتابع أيضًا أعمال امتحانات الدراسات العليا في قسم التشريح بالكلية.

وحرص أعضاء هيئة التدريس على التقاط الصور التذكارية مع نائب رئيس الجامعة، كما حرصت الطالبات على التقاط الصور التذكارية مع نائب رئيس الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي، عميدة كلية طب البنات، والدكتورة سوسن عبد الصبور مرزوق، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمل حجازي، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود إسماعيل، عميد كلية التربية الرياضية للبنات، والدكتورة زينب القصبي زلط، عميدة كلية الصيدلة بنات، والدكتورة إلهام عبد الرازق عميدة كلية التجارة، والدكتورة أميمة فهمي، عميدة كلية الدراسات الإنسانية، والدكتورة مني نور الدين، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوثوالبحوث، والاستاذ معتز الروبي مدير كلية الطب، والاستاذ أحمد منير مدير مركز تطوير التعليم وتكنولوجيا المعلومات بكلية الطب، والاستاذة منال حافظ مديرة الأمن الاداري بفرع البنات.

كليات فرع البنات جامعة الأزهر الامتحانات

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