بكري: لدينا قائد وطني حكيم يدرك حجم التحديات.. وطفل فلسطيني: أشكر الرئيس السيسي.. وسنقاوم إسرائيل حتى الانتصار | أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي.

كيف مثلت إسرائيل عنوة أمام محكمة العدل الدولية .. أستاذ قانون يجيب

قال الدكتور ابراهيم احمد رئيس قسم القانون الدولي السابق بجامعة عين شمس إن لجوء جنوب افريقيا لإدانة اسرائيل في جرائم الحرب والإبادة الجماعية جاء بناء على اتفاقية وقعت عام 1948.

أشكر الرئيس السيسي.. الطفل الفلسطيني عبدالله: سنقاوم إسرائيل حتى الانتصار

وجه الطفل الفلسطيني عبدالله، والذي يتم علاجه في مستشفى معهد ناصر، الشكر الرئيس السيسي، معلقا “ رفضت العلاج في فرنسا لأنهم بلاد خونة ووالدتي تدعمني بعد إصابتي، وسنقاوم إسرائيل حتى يتم الانتصار".

الأرصاد تحذر من أجواء شتوية قاسية: كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، من أجواء شتوية قاسية الأيام المقبلة، مشيرة إلى أننا نتعرض لمصادر كتل هوائية أثرت علينا، قادمة من جنوب أوروبا

مصطفى بكري: لدينا قائد وطني حكيم يدرك حجم التحديات

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي يدرك حجم الأعباء الاقتصادية ، ويتخذ القرارات لحماية الشعب المصري من الأزمات الموجودة، مشيرا إلى أنه لدينا قائد وطني حكيم يدرك حجم التحديات.

الشعبة تحذر: لا تشتروا الذهب بالتقسيط من السوشيال ميديا

حذر إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، من شراء الذهب بالتقسيط من التطبيقات على الموبايل وصفحات السوشيال ميديا.

رئيس الإسكان بالبرلمان يفجر مفاجأة بشأن قانون الإيجار القديم

قال النائب محمد عطية الفيومى ، رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب ،إن ملف قانون الايجار القديم ، ملف مهم للغاية وشائك وتعرض للتأجيل

التأمين الصحي: ساعة ذكية يرتديها المريض داخل مستشفى العاصمة الإدارية لهذا السبب

أكد الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة يمكنها تتبع الرحلة العلاجية للمريض من خلال ساعة ذكية يتم وضعها في معصم المريض للتعرف على حركة المريض داخل المستشفى .

وزارة العدل بجنوب أفريقيا: لدينا البراهين في دعوانا بشأن جرائم إسرائيل بغزة

أكد المتحدث باسم وزارة العدل بجنوب أفريقيا، أنه تم طرح أمام محكمة العدل الدولية كل ما ارتكبته إسرائيل من جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين بغزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .